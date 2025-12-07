Le Train des Merveilles entre Nice et Tende retrouve enfin la vallée de la Roya

Après quinze mois d’interruption, la ligne mythique Nice-Tende rouvre ses portes le 15 décembre, offrant à nouveau ses panoramas spectaculaires entre Méditerranée et Alpes.

La vallée de la Roya s’apprête à retrouver son souffle. Le 15 décembre prochain, le Train des Merveilles reprendra ses rotations entre Nice et Tende, mettant fin à une longue période d’isolement. Une inauguration officielle est programmée à Breil-sur-Roya en présence de Jean Castex, patron de la SNCF, du président de région Renaud Muselier et du ministre des Transports Philippe Tabarot. Le rendez-vous est donné à 11h30 en gare de Breil, marquant l’aboutissement d’un chantier colossal de 74 millions d’euros.

« Un nouvel élan pour le train et pour la Roya »

« Véritable ligne de vie, le train des merveilles avait besoin d’un vaste chantier de modernisation », souligne Renaud Muselier. « Aujourd’hui, avec une infrastructure sécurisée, des rames rénovées et une offre renforcée, c’est un nouvel élan pour le train et pour la Roya », peut-on lire sur les affiches en gare annonçant le retour du train. Lancés en septembre 2024, les travaux ont permis de sécuriser deux tunnels, dont le mythique tunnel de Braus, de protéger douze ouvrages contre les éboulements et de remplacer un pont-rail ainsi que plusieurs portions de voie. La Région Sud a financé plus de 70% du projet.

Une offre repensée

Si le retour du train est une bouffée d’oxygène pour les habitants, l’offre demeure modeste : deux allers-retours quotidiens en semaine entre Nice et Tende, trois les week-ends et jours fériés. Les départs de Nice s’effectueront à 9h32, 13h32 et 16h38, tandis que Tende verra partir ses trains à 12h59 et 16h38. Entre Nice et Breil, la fréquence sera plus soutenue avec un train toutes les heures en période de pointe.

Ce parcours de 70 kilomètres à travers les vallées du Paillon, de la Bévéra et de la Roya, ponctué de tunnels hélicoïdaux et de viaducs vertigineux, retrouve ainsi sa place parmi les plus belles lignes ferroviaires d’Europe.

Retrouver la nouvelle fiche horaire.