Carlton Fest : Le palace cannois accueille des chefs étoilés pour son nouveau festival hivernal

Le palace cannois inaugure le Carlton Fest de janvier à février avec des chefs invités, du yoga et des ateliers créatifs chaque week-end.

Le Carlton Cannes réinvente la saison hivernale avec le Carlton Fest, une première édition qui s’étale sur janvier et février 2026. Le palace de la Croisette propose une programmation hebdomadaire qui mêle gastronomie, bien-être et art.

Chaque week-end s’articule autour de trois axes : des dîners signatures au restaurant Riviera, des séances de yoga face à la mer et des expériences artistiques. Cette initiative vise à dynamiser la fréquentation hivernale de l’établissement.

Mallory Gasbi et Denis Lovatel aux fourneaux

Chaque dîner est l’occasion de découvrir un menu unique, imaginé pour surprendre et séduire les palais les plus exigeants © Carlton Cannes

Le restaurant Riviera accueille deux chefs reconnus pour des dîners éphémères. Mallory Gasbi ouvre la saison les 16 et 17 janvier. Ce chef étoilé est connu pour sa cuisine inventive où chaque plat raconte une histoire. Ses créations reflètent l’inspiration méditerranéenne tout en affichant son univers raffiné.

Denis Lovatel prend le relais les 23 et 24 janvier. Le chef et pizzaiolo italien s’est fait une réputation avec sa pizza de montagne. Légère et digeste, elle est ancrée dans son territoire d’origine. Chaque chef proposera un menu exclusif conçu spécialement pour l’événement.

Du yoga face à la Méditerranée

Le salon Rüya du Carlton accueille des séances de yoga tous les vendredis, samedis et dimanches. La programmation s’étale du 16 janvier au 28 février. Le palace s’est associé à YUJ Yoga, référence internationale du yoga de luxe fondée par Hélène Duval. Les cours allient mouvement, respiration et pleine conscience dans un cadre apaisant. Musique immersive, chaleur infrarouge et énergie collective composent ces sessions holistiques. L’expérience vise une clientèle en quête de régénération profonde sur la Riviera.

Ateliers artistiques le 14 février

L’art s’invite au Carlton pour célébrer la Saint-Valentin de manière originale. Chandell’Art investit le Camélia Tea Lounge avec une expérience inédite. Les couples se peignent mutuellement, guidés par un artiste peintre professionnel.

Le même jour, Djordje Varda anime une masterclass au salon Rüya. Le designer floral du Carlton dévoile l’art du bouquet selon son regard. Les participants apprennent les gestes, les associations de couleurs et les équilibres de volumes. Un pop-up de vente de fleurs viendra prolonger l’expérience dans le lobby de l’hôtel.