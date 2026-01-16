Fondue, pâtisseries et chocolat chaud : l’Hôtel Métropole célèbre le chocolat jusqu’à fin mars

Le prestigieux hôtel du Carré d’Or propose une expérience gourmande cet hiver avec son « Chocolate Time », un concept qui s’étend exceptionnellement au-delà des fêtes de fin d’année.

Dans le Lobby Bar de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, les flammes dansent doucement dans la cheminée. Les fauteuils de velours invitent à la confidence, tandis qu’un parfum de cacao flotte dans l’air feutré. Sur les tables basses, des tasses de chocolat chaud côtoient des créations pâtissières aux reflets mordorés. Dehors, l’hiver monégasque s’installe ; à l’intérieur, le temps suspend son cours.

Un concept prolongé jusqu’au printemps

Bonne nouvelle pour les amateurs de cacao : l’hôtel a décidé de prolonger son « Chocolate Time » jusqu’au mois de mars, tous les jours à partir de 13 heures. Habituellement réservée à la période des fêtes, cette parenthèse gourmande s’installe durablement au cœur du palace, où trois chefs unissent leurs talents autour d’un même fil conducteur : le chocolat sous toutes ses formes.

Christophe Cussac, chef exécutif, Patrick Mesiano, chef pâtissier, et Mickaël Bellec, chef barman, ont imaginé une carte entièrement dédiée au cacao. Les créations sont élaborées au sein de la chocolaterie maison de l’établissement, gage d’un savoir-faire artisanal.

La tablette chocolat au caramel et éclats de cacahuètes © Metropole Monte-Carlo

Côté sucré, la carte propose des créations à partager, comme la fondue de chocolat (52 €) ou la tablette chocolat caramel cacahuètes (26 €), véritable Snickers revisité façon palace. Les pâtisseries individuelles oscillent entre 19 et 24 €, avec en pièce signature la tarte chocolat soufflée au praliné maison.

Le chef barman a développé une sélection de boissons signatures à l’image du mocktail « Choco-Délice » au caramel cacao épicé (25 €). Les chocolats chauds maison, traditionnels ou parfumés à la cannelle, complètent l’offre à 19 €.

Notre coup de cœur : l’association du chocolat chaud maison à la cannelle avec la tablette caramel cacahuètes, pour un moment régressif assumé.

Le bar à chocolat laissera sa place au concept de restaurant éphémère Zia qui fera son retour au printemps.