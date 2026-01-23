Le Conseil national dévoile ses propositions pour muscler l’aide aux entrepreneurs monégasques

Le président du Conseil national a présenté à la presse les projets pour Monaco en 2026 © Conseil national

Lors des traditionnels vœux à la presse ce 22 janvier, les élus ont présenté un ambitieux programme de soutien aux entrepreneurs monégasques, tout en dressant le bilan d’une année 2025 chargée et les perspectives d’une année 2026 placée sous le signe de l’attractivité.

Un dialogue constructif avec l’exécutif

D’emblée, le président du Conseil national, Thomas Brezzo, a salué la qualité des échanges avec le ministre d’État Christophe Mirmand, louant son pragmatisme, son écoute et sa transparence : « Cette collaboration a permis l’adoption du budget primitif en décembre dernier dans un climat apaisé ». Le président a également salué l’esprit d’initiative du gouvernement, notamment sur les solutions proposées en matière de mobilité, même lorsqu’elles n’aboutissent pas immédiatement, tout en appelant les membres de l’exécutif à adopter cette même approche pour accélérer certains dossiers.

Un bilan législatif dense, des projets ambitieux

L’année 2025 aura été particulièrement productive : outre les deux lois de budget, huit propositions de loi, quatorze projets de loi et une résolution sur la priorité nationale ont été adoptés. Pour 2026, le programme s’annonce tout aussi chargé avec des textes sur le handicap, le proche aidant, les experts-comptables, la vidéoprotection et le bilan du deuxième volet de la loi sur la modernisation des sociétés.

Parmi les avancées notables, le dépôt en décembre d’une proposition de loi sur la liberté de la presse. « Nous avons voulu déposer ce texte impérativement à cette date-là, pour qu’on ait le temps d’avoir un retour du projet de loi du gouvernement d’ici la fin de 2026 », a expliqué Thomas Brezzo, soucieux que le texte soit voté avant les élections de février 2028, pour lesquelles il a par ailleurs annoncé sa candidature.

© Conseil national

La présidence du Conseil de l’Europe : un temps fort diplomatique

Dès mai prochain, Monaco assurera pour six mois la présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Christophe Brico a rappelé l’importance de cet événement dans « un contexte européen complexe ». Une commission politique se réunira en Principauté en mars, suivie de la commission permanente en mai.

En parallèle, la conférence des présidents des parlements des petits États européens sera institutionnalisée avec la signature d’un accord-cadre en septembre à Andorre. Un secrétariat permanent sera installé à Monaco pour au moins cinq ans.

L’attractivité au cœur des préoccupations

Mobilité

Les élus ont transmis une cinquantaine de propositions au gouvernement pour fluidifier les déplacements. Parmi les pistes : la navette maritime, que le ministre d’État a remise à flot, et la semaine de quatre jours dans le secteur public. « L’objectif n’est pas de réduire le temps de travail, martèle-t-il, mais de rester attractif tout en libérant un jour de transport pour désengorger les accès à la Principauté », défend avec conviction Mikaël Palmaro.

Pour piloter l’ensemble — événements, pendulaires, travaux de voirie —, les élus réclament la création d’une direction des transports et de la mobilité. Christophe Mirmand et Céline Caron-Dagioni se seraient montrés favorables à l’idée.

Tour à tour, les élus présents ont détaillé les dossiers en cours © Conseil national

Priorité nationale

Sur la priorité nationale, Franck Lobono a rappelé l’importance de la résolution votée le 9 décembre. Les élus demandent la création d’une commission mixte paritaire au sein de la fonction publique, sur le modèle de celle qui existe pour l’attribution des logements domaniaux. Objectif : suivre les candidatures des Monégasques dans l’administration et mieux les accompagner tout au long de leur carrière.

Logement

Marie-Noëlle Gibelli a détaillé les chantiers en cours : La Luciole, le Larvotto supérieur, Bel-Air, Villa Nathalie Les Lierres… Mais le projet majeur reste l’agence domaniale, dont la mise en service est prévue au quatrième trimestre 2026. Cette structure, portée de longue date par le Conseil national, permettra d’organiser des commissions d’attribution plus fréquentes — trimestrielles plutôt qu’annuelles — et d’offrir aux Monégasques la possibilité de choisir leur logement parmi les disponibilités.

Le nouveau bâtiment du CHPG se dresse face à la mer habillé de plusieurs brise-soleils à la forme ondulatoire © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Santé

Le Dr Philippe Weber a salué la prochaine inauguration du nouveau CHPG, doté de technologies de pointe en chirurgie robotique. L’établissement devra se positionner sur le haut de gamme pour attirer une patientèle aujourd’hui soignée à l’étranger, tout en misant sur l’attractivité des carrières médicales pour recruter au-delà du bassin régional.

Entrepreneurs+ : cap sur les créateurs monégasques

Point d’orgue de cette conférence, la présentation du plan « Entrepreneurs+ ». Entre 2015 et 2024, le nombre de travailleurs indépendants monégasques a progressé de près de 20 %, tandis que l’emploi dans la fonction publique reculait de 6,3 %. « On a une jeunesse plus audacieuse qui se tourne vers l’entrepreneuriat », a observé Franck Julien, président de la commission des Finances, chiffres de l’IMSEE à l’appui.

Le plan décline quatre axes : muscler Monaco Boost en augmentant ses capacités d’accueil, moderniser les aides en les ouvrant à de nouveaux profils (enfants de Monégasques, reconversions, seniors), lever les freins structurels (charges fixes, simplification administrative), et transformer le Fonds d’innovation, d’impact et d’accélération monégasque (F2IAM) en véritable bras armé de l’investissement public.

Thomas Brezzo a défendu la philosophie de ces propositions : plutôt que de pousser les jeunes entreprises vers la sortie dès qu’elles commencent à fonctionner, il prône un accompagnement prolongé pour consolider leur croissance. « Pour nous, la clé du développement économique de la Principauté, ce sont nos entrepreneurs », a-t-il martelé. Le Conseil national se félicite de l’accueil favorable du gouvernement à l’extension de Monaco Boost. Reste à transformer l’essai.