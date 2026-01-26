Le Prince Albert II à Djeddah pour encourager la Team Monaco lors de l’E1 Series

Le Souverain a fait le déplacement en Arabie saoudite pour assister au lancement de la saison 2026 du championnat mondial de bateaux électriques, où l’équipe monégasque a inscrit ses premiers points.

La saison 2026 des E1 Series a débuté vendredi 23 janvier dans les eaux calmes de la Mer Rouge au large de Djeddah. Le lendemain de la phase de qualifications, pour la journée des courses principales le 24 janvier, le Prince Albert II est venu soutenir la Team Monaco. Le championnat de bateaux électriques, qui compte parmi ses propriétaires d’équipes des personnalités comme LeBron James, Tom Brady ou Rafael Nadal, a offert un spectacle intense devant des milliers de spectateurs massés sur les rives de la mer Rouge.

C’est l’écurie Aoki Racing Team qui s’est imposée à l’issue d’une finale haletante face aux champions en titre du Team Brady. Les pilotes Sara Misir et Dani Clos ont livré une performance remarquable, permettant à leur équipe de prendre la tête du championnat. La pilote jamaïcaine a d’ailleurs été récompensée du titre de pilote du jour pour sa maîtrise sous pression.

La Team Monaco pendant la phase de qualifications le 23 janvier © Joe Portlock/Getty Images © E1 Series – Team Monaco

Le Team Monaco dans les points

Pour leur première sortie de la saison, les pilotes Maxime Nocher et Oban Duncan ont positionné Team Monaco à la neuvième place avec cinq points au compteur. Un résultat encourageant qui permet à l’équipe monégasque d’entamer sa campagne dans ce championnat promouvant l’innovation électrique et la mobilité durable sur l’eau.

Le classement de cette manche inaugurale place Aoki Racing en tête avec 40 points, devant Team Brady (33 points) et Team AlUla de LeBron James (24 points). Le championnat reprendra du 24 au 25 avril sur le lac de Côme, en Italie, avant de faire escale à Dubrovnik les 13 et 14 juin et de rallier Monaco les 17 et 18 juillet.