Ligue 1 : dominateur, l’AS Monaco concède le nul au Havre

Malgré une nette domination et un visage plus solide défensivement, l’AS Monaco n’est pas parvenue à renouer avec la victoire sur la pelouse du Stade Océane, se contentant d’un match nul (0-0) face au Havre.

Sous les yeux du président Dmitry Rybolovlev, l’AS Monaco a retrouvé un semblant de solidité défensive au Havre. Après leurlourde défaite à Madrid, les hommes de Sébastien Pocognoli se devaient de réagir et ont réussi à se rassurer défensivement. Face à une formation havraise invaincue en 2026, les Rouge et Blanc ont été tenus en échec par une équipe solide et disciplinée (0-0). Ce clean sheet permet à l’ASM de retrouver une certaine solidité défensive, même si la soirée a également été marquée par deux blessures en charnière centrale.

Une première mi-temps hachée et peu rythmée

Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli avait opté pour un système en 4-2-2-2, avec la titularisation de George Ilenikhena à la pointe de l’attaque et le retour de Lamine Camara, tout juste sacré champion d’Afrique. Après une première tentative havraise de Ndiaye (2’), Akliouche (8’) et Balogun (29’) ont tous les deux pris leur chance sans réussir à réellement inquiéter Mpassi.

Le premier coup dur côté monégasque arrive à la 25e minute. Après un duel avec Samatta, Wout Faes, pourtant recruté pour sa solidité se tord la cheville. Le Belge est contraint de laisser sa place à Eric Dier avec un nouveau coup dur en défense.

Les Rouge et Blanc vont tout de même se montrer dangereux en fin de première période. Très actif sur son côté droit, Ouattara se crée une belle opportunité (35’). Deux minutes plus tard, les Monégasques pensent obtenir un penalty après la chute d’Ilenikhena dans la surface, mais l’attaquant est finalement signalé hors-jeu. Le Nigérian se montre encore dangereux peu avant la pause, avec une tête qui frôle le poteau de Mpassi (41’). Malgré une nette domination territoriale, le score reste nul et vierge à la pause.

Les Monégasques ont répondu au duel physique proposé par les Havrais © AS Monaco

Une seconde période pas récompensée

Comme en début de match, les Havrais allument les premières mèches. Dos au but, Nego voit sa frappe passer au-dessus (48’, 0-0). Lamine Camara lui répond par une frappe lointaine mais son tir passe loin du cadre (54’).

Face à une équipe du Havre qui affiche le plus faible temps de jeu effectif du championnat cette saison, les Monégasques répondent présents dans l’impact et l’engagement. Le ballon circule davantage, mais les occasions franches restent rares, faute de justesse dans les derniers mètres.

Une défense encore mise à l’épreuve

Comme si un malheur ne suffisait pas, Eric Dier, entré en première période, doit à son tour quitter ses partenaires sur blessure (71′). Le polyvalent Jordan Teze le remplace et les Monégasques continuent de pousser. Le capitaine Denis Zakaria se présente face à Mpassi mais sa frappe fuit le cadre (73′), alors que Fati et Balogun étaient seuls dans la surface. L’Américain tente ensuite sa chance avec une belle frappe que le portier havrais claque en corner (78′).

Jusque-là peu inquiétés, les Rouge et Blanc frôlent toutefois la correctionnelle en fin de partie. Sur un corner, Obougou dévie le ballon de la tête au premier poteau et force Vanderson à réaliser un spectaculaire retourné acrobatique sur sa ligne pour sauver les siens (0-0,81’). Dans les dernières minutes, l’ASM va pousser mais ne parviendra pas à se montrer dangereux.

Pocognoli et Zakaria appellent à un sursaut

Interrogé au micro du diffuseur au coup de sifflet final après être resté de longues minutes seul sur son banc à la fin du match, Sébastien Pocognoli a salué l’état d’esprit de ses joueurs : « Dans l’état d’esprit, oui, je pense qu’ils se sont battus jusqu’à la dernière minute. »

L’entraîneur monégasque a évoqué les lacunes offensives rencontrées par son équipe : « Ce qui a manqué aujourd’hui, c’est vraiment de la confiance dans la surface adverse. Nous n’y avons pas assez cru ». Un constat partagé par le capitaine Denis Zakaria, lucide sur la situation actuelle : « C’est beaucoup le mental qui joue. On est dans une saison très décevante pour nous, on n’est pas là où on aimerait être. »

Le milieu suisse refuse néanmoins de baisser les bras et appelle à une réaction collective : « Maintenant, c’est le mental qui va jouer, être des chiens sur le terrain et tout donner pour le maillot. »

Côté infirmerie, les semaines se suivent et se ressemblent. Pocognoli ne s’est pas montré très rassurant pour ses deux défenseurs centraux « Je pense qu’on va quand même les perdre jusqu’au minimum le week-end prochain. »

Une situation qui complique davantage la préparation du match crucial face à la Juventus, mercredi au stade Louis-II. Un point suffira pourtant à l’AS Monaco pour valider sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Les Monégasques devront se baser sur cette forme de solidité retrouvée pour espérer une qualification en Coupe d’Europe qui pourrait relancer une dynamique positive.