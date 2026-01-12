Nice-Funchal : easyJet lance une liaison directe vers Madère dès juin 2026

À partir du 6 juin 2026, il y aura deux vols directs par semaine © easyJet

La compagnie britannique annonce l’ouverture d’une nouvelle route entre l’aéroport Nice Côte d’Azur et la capitale de l’archipel portugais. Les billets sont en vente à partir de 40 euros.

EasyJet étoffe son offre au départ de Nice. Dès le 6 juin 2026, la compagnie low-cost proposera deux vols directs hebdomadaires vers Funchal, la capitale de Madère. Les rotations auront lieu le mardi et le samedi.

Jusqu’ici, seule TAP Air Portugal assurait cette liaison, mais avec une escale à Lisbonne. EasyJet devient ainsi le premier opérateur à proposer un vol direct entre la Côte d’Azur et l’archipel portugais de l’Atlantique. « Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’une nouvelle ligne directe entre Nice et Funchal », a déclaré dans un communiqué Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet pour la France. La compagnie entend ainsi « enrichir son offre de destinations loisirs » pour les voyageurs azuréens.

Madère, destination quatre saisons

Surnommée la « perle de l'Atlantique », Funchal attire par son climat doux tout au long de l'année. Jardins luxuriants, centre historique préservé, randonnées le long des levadas et dégustation du célèbre vin de Madère figurent parmi les attraits de l'île.

EasyJet reste le principal opérateur de l’aéroport Nice Côte d’Azur en nombre de liaisons. Les billets pour Funchal sont déjà disponibles à la réservation, à partir de 40 euros l’aller simple.