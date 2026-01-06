Oria Spa : quand l’or devient thérapie à Nice

À l’hôtel Victoria Maison Albar, un spa de 650 m² fait de l’or pur son ingrédient star.

Le nom Oria vient du latin Aurum – l’or. Ce n’est pas un hasard. Dans ce spa niçois, le métal précieux ne décore pas seulement les murs : il s’invite directement dans les soins, sous forme d’or cosmétique 24 carats signé Giusto Manetti Battiloro.

Des soins d’exception

Trois univers de soin se partagent la carte. La Collection Précieuse propose le rituel phare de la maison : un Soin du Visage Précieux de 90 minutes où le masque à l’or pur promet un effet anti-âge immédiat. La Collection Prestige mise sur l’expertise suisse de La Colline et son fameux complexe CMAge®, tandis que la Collection Green Chic privilégie les formules naturelles de la maison toscane Seed to Skin.

Six suites de soin portent des noms qui sonnent comme des promesses – Armonia, Serenita, Joia. Deux d’entre elles, Plénitud et Pantaî, cachent un bain à remous privatif. Chaque client bénéficie de l’accompagnement d’une Concierge Beauté dédiée pour composer son parcours sur mesure.

Un lieu pensé pour la détente

Le spa s’organise autour d’une piscine intérieure baignée de lumière naturelle. Une seconde piscine attend sur le rooftop, face à la Méditerranée. Entre deux soins, on profite du hammam, du sauna ou de la douche expérience. Le studio fitness équipé de machines haut de gamme reste accessible 24h/24, avec possibilité de séances personnalisées avec un coach.

Les familles ne sont pas oubliées : une carte spéciale Nougatine Paris propose des rituels ludiques pour les enfants dès 6 ans, avec accès à la piscine intérieure aux heures dédiées.

Ouvert tous les jours de 10h à 19h, Oria fait figure d’exception sur la Côte d’Azur.

Spa Oria – Le Victoria Maison Albar

6 avenue de Suède, Nice

Tél. : 04 22 70 08 20