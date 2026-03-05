Jazmin Grimaldi, la fille du Prince Albert II annonce son premier album

Au lendemain de ses 33 ans, la fille du Prince Albert II a publié une vidéo sur Instagram pour annoncer la sortie prochaine de son premier album solo.

Née le 4 mars 1992 à Palm Springs, Jazmin Grace Grimaldi est la fille du Prince Albert II de Monaco et de l’Américaine Tamara Jean Rotolo. Reconnue officiellement par son père en 2006, elle a toujours revendiqué une identité propre, à mi-chemin entre l’héritage princier et une carrière artistique qu’elle construit depuis l’enfance. C’est au lendemain de son anniversaire, ce jeudi 5 mars, qu’elle a annoncé vouloir franchir une nouvelle étape.

« Ma valeur n’est pas négociable »

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, elle se présente avec une franchise assumée : « Mon père est le Prince Albert de Monaco. Ma grand-mère est Grace Kelly. La royauté fait partie de mon histoire, mais ce n’est pas tout. » Habitante de New-York, Jazmin s’est rendue à Monaco en 2018 pour assister au soixantième anniversaire de son père, avant de prendre le départ pour le rallye Aïcha des Gazelles, aux côtés de sa cousine Pauline Ducruet.

La chanteuse évoque les étiquettes qui lui ont longtemps collé à la peau : « Les gens ont essayé de me définir pendant des années, princesse, enfant de l’amour, ou le terrible mot illégitime. J’ai appris que ma valeur n’est pas négociable. »

Un album intitulé Who I Am

C’est au cœur de cette déclaration qu’elle glisse l’annonce : « Depuis l’an dernier, je développe mon premier album de musique solo : qui je suis, ma propre voix, ce que je veux dire et comment je veux le dire. » L’album, dont le titre Who I Am est évoqué dans la vidéo, sera son premier projet solo après plusieurs singles.