Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Jazmin Grimaldi, la fille du Prince Albert II annonce son premier album

Par Loïc Savaresse
Publié le 5 mars 2026
2 minutes de lecture
jazmin-grimaldi-nouvel-album-fille-rince-albert-monaco-yacht-show
Jazmin Grimaldi était de passage à Monaco à l'occasion du Yacht Show en septembre dernier © Jazmin Grimaldi via Instagram
Par Loïc Savaresse
- 5 mars 2026
2 minutes de lecture

Au lendemain de ses 33 ans, la fille du Prince Albert II a publié une vidéo sur Instagram pour annoncer la sortie prochaine de son premier album solo.

Née le 4 mars 1992 à Palm Springs, Jazmin Grace Grimaldi est la fille du Prince Albert II de Monaco et de l’Américaine Tamara Jean Rotolo. Reconnue officiellement par son père en 2006, elle a toujours revendiqué une identité propre, à mi-chemin entre l’héritage princier et une carrière artistique qu’elle construit depuis l’enfance. C’est au lendemain de son anniversaire, ce jeudi 5 mars, qu’elle a annoncé vouloir franchir une nouvelle étape.

« Ma valeur n’est pas négociable »

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, elle se présente avec une franchise assumée : « Mon père est le Prince Albert de Monaco. Ma grand-mère est Grace Kelly. La royauté fait partie de mon histoire, mais ce n’est pas tout. » Habitante de New-York, Jazmin s’est rendue à Monaco en 2018 pour assister au soixantième anniversaire de son père, avant de prendre le départ pour le rallye Aïcha des Gazelles, aux côtés de sa cousine Pauline Ducruet.

Le Prince Albert II donne le départ du Rallye Aïcha des Gazelles : Les « Sœurs de Route » portent haut les couleurs monégasques

La chanteuse évoque les étiquettes qui lui ont longtemps collé à la peau : « Les gens ont essayé de me définir pendant des années, princesse, enfant de l’amour, ou le terrible mot illégitime. J’ai appris que ma valeur n’est pas négociable. »

Publicité »

Un album intitulé Who I Am

C’est au cœur de cette déclaration qu’elle glisse l’annonce : « Depuis l’an dernier, je développe mon premier album de musique solo : qui je suis, ma propre voix, ce que je veux dire et comment je veux le dire. » L’album, dont le titre Who I Am est évoqué dans la vidéo, sera son premier projet solo après plusieurs singles. 