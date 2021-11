I consigli della redazione su cosa fare dal 19 al 26 novembre nel Principato.

Venerdì 19 novembre

Gloria al Principe e al Principato!

Approfittate del giorno festivo per passeggiare tra le vie del Principato colorate di rosso e bianco e godervi una fantastica atmosfera di festa. Un vero spettacolo. È la Festa Nazionale monegasca, dopotutto!

Fête du Prince Principato di Monaco Venerdì 19 novembre

Sabato 20 novembre

Biciclette da 11.000 euro

Una fortuna per una bici!Alla mostra Paris-Monaco della Maison Tamboite potrete osservare da vicino queste biciclette di lusso, provarle e… persino ordinarle, se il portafoglio lo consente! Prezzo di partenza: 11.000 euro.

Paris-Monaco Maison Casamanara, Avenue Princesse Grace 24 Fino al 25 novembre Maggiori informazioni

Domenica 21 novembre

Un po’ di attività fisica per una buona causa

Direzione Fontvieille per l’ultimo giorno della No Finish Line, l’iniziativa di beneficenza di Children & Future. Record previsto: 400.000 km. Non importa se camminate o correte, se siete a Monaco o in un’altra parte del mondo, ogni chilometro percorso corrisponde a un euro versato all’associazione. Quindi non fermatevi, ci vediamo al traguardo!

No Finish Line Fontvieille Fino a domenica 21 novembre alle 14:00 Maggiori informazioni

Lunedì 22 novembre

“Un giorno, uno chef, una ricetta anti-spreco”

Per il primo giorno della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, lo Chef Patrick Mesiano, dell’Hotel Métropole Monte-Carlo, propone un French toast alla frutta da gustare al Museo Oceanografico. L’iniziativa “Un giorno, uno chef, una ricetta anti-spreco” vedrà protagonisti diversi chef del Principato, tra cui Marcel Ravin.

“Un giorno, uno chef, una ricetta anti-spreco” Museo Oceanografico Dal 22 al 26 novembre Maggiori informazioni

Martedì 23 novembre

Il ritmo del jazz

Questo martedì, il concerto dell’Avishai Cohen Trio dà il via al Monte-Carlo Jazz Festival. Basso, batteria e piano vi danno appuntamento all’Opera Garnier per una serata molto jazzy.

Monte-Carlo Jazz festival Opera Garnier Martedì 23 novembre alle 20:00 Maggiori informazioni

Mercoledì 24 novembre

3,5 tonnellate di rifiuti in un’estate

Parte un’altra iniziativa legata alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti su un argomento molto sentito nel Principato. La Maison des Associations presta il suo palco all’esploratrice Anaëlle Marot. In uno spettacolo dai toni comici, Anaëlle racconta le avventure di “Projet Azur”: 1.000 km in bicicletta e kayak nel Mediterraneo per organizzare diverse raccolte di rifiuti sulle spiagge e in mare. In totale, Anaëlle Marot ha raccolto quasi 3,5 tonnellate di spazzatura.

Tout sur ma mer A Casa d’i Soci, maison des associations Mercoledì 24 novembre alle 18:30 Maggiori informazioni

Giovedì 25 novembre

Un’iniziativa per i più bisognosi

Giovedì e venerdì, l’associazione Semeurs d’Espoir sarà presente al Mercato della Comndamine per una raccolta d’indumenti, come guanti, cappellini, sciarpe e scarpe, che verranno poi distribuiti ai più bisognosi. I capi donati devono essere in buone condizioni.

Semeurs d’Espoir Monaco Mercato della Condamine 25 e 26 novembre dalle 9:30 alle 12:30 Maggiori informazioni