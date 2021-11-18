Наши рекомендации мероприятий с 19 по 26 ноября.

Пятница, 19 ноября

Слава Князю и Княжеству!

В Национальный день Монако не упустите шанс прогуляться по улицам Княжества. Праздничная атмосфера и море красно-белых украшений: настоящее зрелище.

Национальный день Княжество Монако 19 ноября

Суббота, 20 ноября

Велосипеды за 11 тысяч евро

Сумасшедшая цена за велосипед! Если вы не можете позволить себе роскошный велосипед, выставка «Париж-Монако» расскажет о тонкостях производства компании «Maison Tamboite». Посетители могут опробовать всемирно известные велосипеды и даже сделать заказ, если позволяют средства. Стартовая цена такого велосипеда — 11 тысяч евро.

«Париж-Монако» Maison Casamanara, 24 avenue Princesse Grace До 25 ноября Дополнительная информация

Воскресенье, 21 ноября

Спорт во имя благого дела

Посетите последний день благотворительного забега «Без финиша», который пройдет в Фонвьей. Организаторы надеются собрать 12 тысяч участников, которые за 8 дней преодолеют 400 000 километров. Бег или ходьба, в Монако или в других точках мира — каждый преодоленный километр равен одному евро, пожертвованному организации Children & Future, которая оказывает поддержку больным и нуждающимся детям. Благородная цель, чтобы не останавливаться!

«Без финиша» Фонвьей До 14:00, 21 ноября Дополнительная информация

Понедельник, 22 ноября

Один шеф-повар, один рецепт борьбы с отходами

В первый день Европейской недели по сокращению отходов шеф-повар отеля «Hôtel Métropole Monte-Carlo» Патрик Мезиано (Patrick Mesiano) предлагает попробовать бриошь с садовыми фруктами в Океанографическом музее. В акции «Один день, один шеф-повар, один рецепт борьбы с отходами» примут участие шеф-повара Княжества, в том числе Марсель Равин (Marcel Ravin).

Один день, один шеф-повар, один рецепт борьбы с отходами Океанографический музей С 22 по 26 ноября Дополнительная информация

Вторник, 23 ноября

Время джаза

Джазовый фестиваль в Монте-Карло стартует во вторник концертом Авишая Коэна и Его Трио (Avishai Cohen Trio). Бас, барабаны и фортепиано — настоящий джаз в Опере Гарнье.

Джазовый фестиваль в Монте-Карло Опера Гарнье 23 ноября, 20:00 Дополнительная информация

Среда, 24 ноября

3,5 тонны отходов за одно лето

В рамках Европейской недели по сокращению отходов Административно-общественный центр «A Casa d’i Soci» дает площадку исследовательнице Анаэль Маро (Anaëlle Marot). В юмористическом шоу она расскажет историю своего путешествия «Проект Лазурь». В 2020 году она проехала тысячу километров на велосипеде и каяке по Средиземному морю, чтобы организовать сбор отходов на пляжах и на воде. В общей сложности Анаэль Маро собрала не менее 3,5 тонн отходов.

Все о моем море Casa d’i Soci 24 ноября, 18:30 Дополнительная информация

Четверг, 25 ноября

Помощь нуждающимся

В четверг и пятницу ассоциация «Semeurs d’Espoir» будет работать на рынке Кондамин. Волонтеры будут принимать перчатки, шапки, шарфы и кроссовки, которые ассоциация распределит среди нуждающихся. Пожертвования должны быть в очень хорошем состоянии.

Ассоциация «Semeurs d’Espoir» Рынок Кондамин 25 и 26 ноября, с 9:30 утра до 12:30 Дополнительная информация