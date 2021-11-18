Наши рекомендации мероприятий с 19 по 26 ноября.
Пятница, 19 ноября
Слава Князю и Княжеству!
В Национальный день Монако не упустите шанс прогуляться по улицам Княжества. Праздничная атмосфера и море красно-белых украшений: настоящее зрелище.
Национальный день Княжество Монако 19 ноября
Суббота, 20 ноября
Велосипеды за 11 тысяч евро
Сумасшедшая цена за велосипед! Если вы не можете позволить себе роскошный велосипед, выставка «Париж-Монако» расскажет о тонкостях производства компании «Maison Tamboite». Посетители могут опробовать всемирно известные велосипеды и даже сделать заказ, если позволяют средства. Стартовая цена такого велосипеда — 11 тысяч евро.
«Париж-Монако» Maison Casamanara, 24 avenue Princesse Grace До 25 ноября Дополнительная информация
Воскресенье, 21 ноября
Спорт во имя благого дела
Посетите последний день благотворительного забега «Без финиша», который пройдет в Фонвьей. Организаторы надеются собрать 12 тысяч участников, которые за 8 дней преодолеют 400 000 километров. Бег или ходьба, в Монако или в других точках мира — каждый преодоленный километр равен одному евро, пожертвованному организации Children & Future, которая оказывает поддержку больным и нуждающимся детям. Благородная цель, чтобы не останавливаться!
«Без финиша» Фонвьей До 14:00, 21 ноября Дополнительная информация
Понедельник, 22 ноября
Один шеф-повар, один рецепт борьбы с отходами
В первый день Европейской недели по сокращению отходов шеф-повар отеля «Hôtel Métropole Monte-Carlo» Патрик Мезиано (Patrick Mesiano) предлагает попробовать бриошь с садовыми фруктами в Океанографическом музее. В акции «Один день, один шеф-повар, один рецепт борьбы с отходами» примут участие шеф-повара Княжества, в том числе Марсель Равин (Marcel Ravin).
Один день, один шеф-повар, один рецепт борьбы с отходами Океанографический музей С 22 по 26 ноября Дополнительная информация
Вторник, 23 ноября
Время джаза
Джазовый фестиваль в Монте-Карло стартует во вторник концертом Авишая Коэна и Его Трио (Avishai Cohen Trio). Бас, барабаны и фортепиано — настоящий джаз в Опере Гарнье.
Джазовый фестиваль в Монте-Карло Опера Гарнье 23 ноября, 20:00 Дополнительная информация
Среда, 24 ноября
3,5 тонны отходов за одно лето
В рамках Европейской недели по сокращению отходов Административно-общественный центр «A Casa d’i Soci» дает площадку исследовательнице Анаэль Маро (Anaëlle Marot). В юмористическом шоу она расскажет историю своего путешествия «Проект Лазурь». В 2020 году она проехала тысячу километров на велосипеде и каяке по Средиземному морю, чтобы организовать сбор отходов на пляжах и на воде. В общей сложности Анаэль Маро собрала не менее 3,5 тонн отходов.
Все о моем море Casa d’i Soci 24 ноября, 18:30 Дополнительная информация
Четверг, 25 ноября
Помощь нуждающимся
В четверг и пятницу ассоциация «Semeurs d’Espoir» будет работать на рынке Кондамин. Волонтеры будут принимать перчатки, шапки, шарфы и кроссовки, которые ассоциация распределит среди нуждающихся. Пожертвования должны быть в очень хорошем состоянии.
Ассоциация «Semeurs d’Espoir» Рынок Кондамин 25 и 26 ноября, с 9:30 утра до 12:30 Дополнительная информация