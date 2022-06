La redazione ha selezionato per voi i cinque migliori eventi del week end e della settimana prossima.

Preparatevi per una serata magica e incantata. Il famoso “Gran Ballo dei Principi e delle Principesse” si terrà questo sabato 25 giugno sotto i tetti dorati della Salle Belle Époque e del Salone Régence dell’Hotel Hermitage.

Maggiori informazioni

Dal 24 al 26 giugno vi consigliamo art3f, il Salone internazionale di arte contemporanea. Se desiderate un nuovo quadro, una nuova scultura o fotografia, al Chapiteau Fontvieille vi aspettano oltre 3.000 opere d’arte.

Maggiori informazioni (in francese)

Scoprire il mondo delle api nel cuore di Monaco è possibile, grazie agli APIdays. Il 24 e il 25 giugno, al Jardin de l’Unesco, vi aspetta un programma di attività divertenti pensato per sensibilizzare i più piccoli alla salvaguardia delle api.

Maggiori informazioni (in francese)

Dal 30 giugno al 2 luglio, i cavalli rimpiazzeranno le monoposto di Formula 1. Per la 16esima edizione del Longines Global Champions Tour de Monaco, potrete ammirare i cavalli più belli nel salto a ostacoli e nella corsa. Il tutto con una vista magnifica sul Port Hercule.

Maggiori informazioni

Se ancora non l’avete fatto, siete ancora in tempo per scoprire la nuova sensuale mostra dedicata al fotografo australiano Helmut Newton a Villa Sauber.

Maggiori informazioni