Редакция Monaco Tribune отобрала для вас 5 самых интересных мероприятий наступающих выходных и грядущей недели.

Монако ждёт чарующий и волшебный вечер: в субботу, 25 июня, под золотыми сводами зала «Бель Эпок» и салона «Режанс» отеля Hermitage пройдёт знаменитый «Большой Бал Принцев и Принцесс».

Более подробная информация

С 24 по 26 июня пройдёт Международная ярмарка современного искусства art3f. Если Вы в поисках новой картины, скульптуры или фотографии для своего интерьера, путь лежит в Шапито Фонвьей, где вас ждут более 3 000 произведений искусства.

Более подробная информация

Откройте для себя настоящее пчелиное царство в самом сердце Монако вместе с акцией APIdays. 24 и 25 июня в Саду ЮНЕСКО предусмотрена целая программа игровых и развлекательных мероприятий для привлечения внимания детей к мировой проблеме спасения пчел.

Более подробная информация

С 30 июня по 2 июля на смену гоночным болидам «Формулы-1» придут лошади. Во время 16-го престижного турнира по конному спорту Longines Global Champions Tour в Монако можно будет полюбоваться самыми красивыми скакунами, соревнующимися в конкуре и выездке. И все это с великолепным видом на Порт Эркюль.

Более подробная информация

Если вы пока не посетили новую пикантную выставку на вилле Собер, посвященную австралийскому фотографу Хельмуту Ньютону (Helmut Newton), то у вас всё ещё есть шанс это сделать.

Более подробная информация