Pour vous, la rédaction a sélectionné les cinq meilleurs évènements de ce week-end et de la semaine prochaine.

Préparez-vous à une soirée enchanteresse et féérique. Le célèbre « Grand Bal des Princes et des Princesses » se tient ce samedi 25 juin sous les ors de la Salle Belle Époque et du Salon Régence de l’Hôtel Hermitage.

Plus d’infos

Du 24 au 26 juin a lieu le Salon international d’art contemporain : art3f. Si une nouvelle peinture, sculpture ou photographie vous fait envie, direction le Chapiteau Fontvieille où plus de 3 000 œuvres vous y attendent.

Plus d’infos

Découvrir le monde des abeilles au cœur de Monaco, c’est possible avec les APIdays. Le 24 et 25 juin, tout un programme a été concocté, au Jardin de l’Unesco, pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation des abeilles à travers des activités ludiques.

Plus d’infos

Du 30 juin au 2 juillet, les chevaux vont remplacer les Formules 1. Pour la 16ème édition du Longines Global Champions Tour de Monaco, il sera possible d’admirer les plus beaux chevaux concourir au saut d’obstacles et à la course. Le tout avec une vue magnifique : le Port Hercule.

Plus d’infos

Si vous ne l’avez toujours pas visitée, il est toujours possible de découvrir la sulfureuse et nouvelle exposition dédiée au photographe australien Helmut Newton, à la Villa Sauber.

Plus d’infos