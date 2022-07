Le vacanze più lunghe dell’anno sono appena iniziate! Per accogliere luglio in grande stile, la redazione ha selezionato per voi i migliori eventi di questo fine settimana e settimana prossima.

Per iniziare il mese in bellezza non c’è niente di meglio che approfittare del bel tempo per partecipare a una mostra. Fino al 2 ottobre si terrà nel Larvotto un evento divertente e contemplativo intitolato “Le Chat déambule” organizzato da Philippe Geluck, creatore della serie di fumetti che vede come protagonista il celebre personaggio Le Chat.

Per rimanere in tema, il 2 e il 3 luglio si svolgerà all’Espace Léo Ferré la sesta edizione del Forum degli artisti di Monaco. La mostra, che si terrà solo questo weekend, raccoglie dipinti, sculture e fotografie realizzati dagli artisti del posto.

Arricchiamo queste due proposte artistiche con un po’ di storia. Oggi dopo due anni il Palazzo del Principe ha riaperto le porte al pubblico. È l’occasione giusta per riscoprire gli affreschi rinascimentali appena restaurati presenti nella residenza del Principe.

Ma ora passiamo agli eventi musicali. Come ogni domenica dal 19 giugno la Cattedrale ospita il Festival Internazionale dell’Organo a partire dalle ore 17:00. Il 3 luglio si renderà omaggio a Moby Dick.

Parlando sempre di musica ma per un pubblico più giovane, la sera dell’8 luglio all’Espace Léo Ferré si svolgerà l’MC Summer Concert. L’evento rivolto ai giovani del Principato riunirà vari artisti famosi come Camélia Jordana, Keen’v, Yanns, Ridsa, Lucenzo e Kungs.

Se siete appassionati di yacht o siete semplicemente curiosi di conoscere le future evoluzioni di queste imbarcazioni, non perdetevi la Monaco Energy Boat Challenge che si terrà dal 4 al 9 luglio sul molo Alberto I. Sono in programma gare e mostre all’insegna della tecnologia.

Se invece vi interessa scoprire l’emblematico Casinò di Monte Carlo senza giocarvi, sono previste visite ogni giorno dalle 10:00 alle 13:00. Approfittate della visita per ammirare la magnifica opera d’arte Bleu Sel esposta nell’atrio solo per quest’estate.

