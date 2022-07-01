Начинается месяц ежегодных каникул! Наша редакция отобрала для вас лучшие события этих выходных и следующей недели, чтобы начать новый месяц красиво.

Нельзя придумать лучшего занятия для начала июля, чем наслаждение хорошей погодой и любование красотой. Именно это предлагает Филипп Гелюк со своим «Le Chat déambule». Забавная и созерцательная выставка с участием знаменитого кота из комиксов. Выставку можно увидеть на набережной Ларвотто до 2 октября.

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В Монако также проходит 6-й Форум художников, который состоится исключительно в эти выходные, 2 и 3 июля, в Espace Léo Ferré. Эта выставка картин, скульптур и фотографий, в рамках которой будут чествовать местных художников.

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Немного истории для более глубокого осмысления последних предложений. Сегодня Княжеский дворец вновь открывает свои двери после двухлетнего перерыва. Это возможность познакомиться с фресками эпохи Возрождения, недавно обнаруженными и отреставрированными в Княжеской резиденции.

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А теперь немного музыки. Каждое воскресенье в 17:00, начиная с 19 июня, в Кафедральном соборе Монако проходит Международный органный фестиваль. 3 июля будет концерт посвященный «Моби Дику».

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Другое музыкальное событие, но на этот раз для молодой аудитории — MC Summer Concert. В этом мероприятии, ориентированным на молодых людей Княжества, примут участие несколько известных исполнителей, таких как Камелия Жордана (Camélia Jordana), Кин’в (Keen’v), Янс (Yanns), Ридса (Ridsa), Лученцо (Lucenzo), а также Кунгс (Kungs). Концерт состоится в Espace Léo Ferré вечером 8 июля.

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Если вы увлечены миром яхт или вам просто интересно узнать о будущем яхт и последних новинках, мы предлагаем вам посетить Monaco Energy Boat Challenge. Мероприятие пройдет с 4 по 9 июля на набережной Альбера I. В программе: соревнования и выставки яхт, напичканных технологиями.

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Наконец, если вы хотите познакомиться с легендарным Казино Монте-Карло, не играя в казино, вы можете принять участие в утренних экскурсиях проходящих каждый день с 10 до 13 часов. Пока вы там, воспользуйтесь возможностью полюбоваться великолепным произведением искусства «Bleu Sel», установленным в атриуме специально этим летом.

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