Cosa fare a Monaco a febbraio 2024?

Monaco Tribune ha raccolto i principali eventi da non perdere nel Principato e vi dà qualche idee su cosa fare.

Forum Monaco pour l’Emploi

Venerdì 16 febbraio, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà la prima edizione ufficiale della fiera del lavoro monegasca. Saranno presenti 80 datori di lavoro di 13 diversi settori. Ci sarà anche il Dipartimento delle Risorse Umane che si occupa della formazione per il settore pubblico e il Dipartimento del Lavoro con il suo Servizio per l’impiego, l’Unità per l’occupazione giovanile e l’Unità per l’integrazione dei laureati. Tenete pronti i CV!

Monaco pour l’Emploi: 16 febbraio 2024

Dalle 9:00 alle 18:00

Grimaldi Forum di Monaco

Ingresso libero e gratuito

La Monacollecte

L’evento torna a Port Hercule il 16 e 17 febbraio. Per la terza edizione, potrete lasciare tutto quello di cui vorreste sbarazzarvi. L’obiettivo della Monacollect è di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone con un evento solidale in cui raccogliere oggetti che possono essere riutilizzati o rifiuti che possono essere riciclati. Oltre alla raccolta, in queste due giornate saranno proposte attività gratuite (Realtà virtuale, escape game…), oltre che mostre e stand informativi sulla raccolta differenziata, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti. Segnaliamo che sabato torna anche il Mùnegu Repair Café.

Quando : 16 e 17 febbraio 2024, dalle 10:00 alle 19:00

: 16 e 17 febbraio 2024, dalle 10:00 alle 19:00 Dove : quai Antoine 1er

: quai Antoine 1er Contatti: se avete domande sui rifiuti o sugli oggetti che vengono accettati e sulle modalità di consegna: +377 92 05 75 16

Mostra “Un Prince, un Musée”

È una delle ultime mostre dedicate al Principe Ranieri III, nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita del “Principe Costruttore”. Dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica, dove si trova la mostra, agli scavi effettuati durante il regno del Principe Ranieri III, passando per decine di scheletri e oggetti d’archivio, scoprirete sette aree dedicate alla storia del Museo. All’ingresso è richiesto un contributo simbolico di un euro!

“Un Prince, un Musée”

Museo di antropologia preistorica di Monaco

Fino al 4 aprile 2024

Ingresso: 1€

Cosa fare a Monaco con i bambini?

“Let’s Play, Carnaval” con Entreparents:

“Dopo il successo di “Let’s Play, Halloween” che ha riunito più di 850 famiglie al Larvotto a Ottobre 2023, non vediamo l’ora di festeggiare il carnevale nel Principato. Bambini, grandi e piccoli, genitori e tutti i membri della famiglia sono i benvenuti, tutti vestiti in maschera”. Entreparents, la prima rete di genitori e futuri genitori di Monaco, invita le famiglie monegasche per la prima edizione di “Let’s Play, Carnaval”. In programma, laboratori creativi, pittura del viso, tatuaggi, concorso per il miglior costume, crêpes e caramelle!

Venerdì 16 febbraio dalle 16:30 alle 18:30

In famiglia

Sotto i portici del Marché de la Condamine

5€ per partecipante. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria su https://my.weezevent.com/lets-play-carnaval

Il carnevale arriva nei mercati di Monaco:

Mercoledì 21 febbraio 2024, dalle 11:15 alle 14:00, al mercato della Condamine e al mercato di Monte-Carlo, il Comune di Monaco proporrà animazioni per bambini (…e adulti!) per festeggiare il Carnevale d’Inverno. Dopo la scuola, i bambini potranno partecipare a una festa gratuita e aperta a tutti. Trampolieri, sculture di palloncini ma anche laboratori di pittura del viso e bolle giganti animeranno l’evento per rallegrare i più piccini. Non dimenticate di vestirvi in maschera!

Mercoledì 21 febbraio dalle 11:15 alle 14:00

Maggiori informazioni: +377 93 15 29 33

Idee su cosa fare

Mercoledì 14 febbraio : Teatro – “Sur la tête des enfants! – Salomé Lelouch” / Théâtre Princesse Grace ore 20:00

: Teatro – “Sur la tête des enfants! – Salomé Lelouch” / Théâtre Princesse Grace ore 20:00 Venerdì 16 febbraio : Spettacolo – “Héliogabale, l’empereur fou”/ Théâtre des Variétés alle 20:00

: Spettacolo – “Héliogabale, l’empereur fou”/ Théâtre des Variétés alle 20:00 Domenica 18 febbraio : Ligue 1 – AS Monaco VS Tolosa FC / Stadio Louis-II ore 15:00

: Ligue 1 – AS Monaco VS Tolosa FC / Stadio Louis-II ore 15:00 Martedì 20 febbraio : Teatro – “Les poupées persanes – Aïda Asgharzadeh” / Théâtre Princesse Grace ore 20:00

: Teatro – “Les poupées persanes – Aïda Asgharzadeh” / Théâtre Princesse Grace ore 20:00 Martedì 20 febbraio: Tout l’art du Cinéma – “Le stagione di Louise” / Théâtre des Variétés ore 20:00

Date un’occhiata al nostro calendario degli eventi per non perdervi nulla sulla Costa Azzurra!