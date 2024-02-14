Чем заняться в Монако в феврале?

16 и 17 февраля в порту Эркюль вновь состоится мероприятие Monacollecte, на котором будут проведены различные мероприятия и мастер-классы для повышения осведомленности молодежи о переработке отходов. ©Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Редакция Monaco Tribune представляет обзор ключевых мероприятий в Княжестве в феврале этого года и предлагает несколько идей для культурного досуга.

Форум по трудоустройству в Монако

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В эту пятницу, 16 февраля, в Гримальди Форуме Монако пройдет первый официальный форум по трудоустройству. На форуме будут представлены представители 13 секторов экономики и более 80 работодателей. В мероприятии примут участие Управление по подбору персонала для государственных структур, Департамент труда, Служба занятости, а также ведомства, ответственные за трудоустройство молодежи и профессиональную интеграцию выпускников. Так что не пропустите возможность посетить форум и не забудьте Ваше резюме!

Форум по трудоустройству в Монако: 16 февраля 2024

С 09:00 до 18:00

Гримальди Форум Монако

Вход свободный

Monacollecte

Мероприятие в третий раз подряд возвращается в порт Эркюль 16 и 17 февраля. Организаторы Monacollecte стремятся максимально привлечь участников к этой благотворительной инициативе, цель которой — дать вторую жизнь предметам и способствовать переработке отходов. В течение двух дней будут проводиться бесплатные развлечения, выставки и информационные стенды с привлечением элементов виртуальной реальности и игровых квестов. Основной темой мероприятия станут процессы сбора, сортировки, переработки и повторного использования отходов. В субботу для посетителей также откроется ремонтное кафе Mùnegu.

Когда: 16 и 17 февраля 2024 г. с 10:00 до 19:00

16 и 17 февраля 2024 г. с 10:00 до 19:00 Где: набережная им. Антуана I

набережная им. Антуана I Контактная информация: если у вас возникли вопросы относительно типов отходов, предметов, подлежащих переработке, и порядка их сдачи, пожалуйста, позвоните по номеру: +377 92 05 75 16.

Выставка «Один Князь, один Музей»

Это одна из последних выставок, посвящённых Ренье III в рамках празднования столетия со дня рождения «Князя-строителя». Экспозиция в Музее доисторической антропологии охватывает широкий спектр достижений, начиная от основания самого музея и заканчивая археологическими раскопками, проведенными во времена правления Князя. Посетители смогут исследовать семь тематических зон, каждая из которых посвящена определенному аспекту истории музея: от десятков скелетов до архивных экспонатов. Входная цена — символическая: всег 1 евро!

«Один Князь, один Музей»

Музей доисторической антропологии Монако

До 4 апреля 2024 г.

Стоимость входного билета: 1€

Всё о Фестивале лимонов в Ментоне в этом году

Чем заняться в Монако с детьми7

«Поиграем в Карнавал» от родительской ассоциации Entreparents:

«После успеха мероприятия «Поиграем в Хэллоуин», которое собрало более 850 семей в Ларвотто в октябре 2023 года, мы решили устроить в Княжестве настоящий Карнавал. Мы приглашаем детей всех возрастов, их родителей и целые семьи принять участие в маскараде». Ведущее родительское сообщество страны Entreparents приглашает монегасские семьи на мероприятие «Поиграем в Карнавал». Вас ждут творческие мастерские, аквагрим и весёлые татуировки, конкурсы маскарадных костюмов, блинчики и сладкий стол!

В пятницу, 16 февраля, с 16:30 до 18:30

Мероприятие для всей семьи

Под арками рынка в Кондамине

Стоимость участия: 5 евро с человека. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация на сайте https://my.weezevent.com/lets-play-carnaval

Карнавал на рынках Монако:

В среду, 21 февраля, с 11:15 до 14:00 на рынках карталов Ла-Кондамин и Монте-Карло городской совет Монако устраивает развлечения для детей и взрослых в честь Зимнего карнавала. После уроков дети могут присоединиться к бесплатному праздничному мероприятию, открытому для всех. Ходулисты, моделирование из воздушных шаров, мастер-классы по аквагриму, гигантские мыльные пузыри и парады ряженых обеспечат незабываемые впечатления для детей. Не забудьте прийти в костюмах!

В среду, 21 февраля, с 11:15 до 14:00

Дополнительная информация: +377 93 15 29 33

Идеи культурного и спортивного досуга



В среду, 14 февраля: Театр – « Sur la tête des enfants ! – Саломе Лелуш (Salomé Lelouch)» / Театр Княгини Грейс в 20:00

Театр – « Sur la tête des enfants ! – Саломе Лелуш (Salomé Lelouch)» / Театр Княгини Грейс в 20:00 В пятницу, 16 февраля: Спектакль – «Гелиогабал — безумный император» / Театр Варьете в 20:00

Спектакль – «Гелиогабал — безумный император» / Театр Варьете в 20:00 В воскресенье, 18 февраля: Чемпионат Франции по футболу – ФК «Монако» против ФК «Тулуза» / Стадион им. Луи II в 15:00

Чемпионат Франции по футболу – ФК «Монако» против ФК «Тулуза» / Стадион им. Луи II в 15:00 Во вторник, 20 февраля: Театр – «Персидские куклы Аиды Асгарзаде» / Театр Княгини Грейс в 20:00

Театр – «Персидские куклы Аиды Асгарзаде» / Театр Княгини Грейс в 20:00 Во вторник, 20 февраля: «Всё искусство кино» – «Луиза зимой» / Театр Варьете в 20:00

Ознакомьтесь с нашим разделом «Расписание мероприятий», чтобы не упустить ни одного интересного события на Ривьере!»