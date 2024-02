Que faire à Monaco ce mois de février 2024 ?

La Monacollecte sera de retour les 16 et 17 février sur le Port Hercule, avec plusieurs animations et ateliers pour sensibiliser les plus jeunes au recyclage. ©Direction de la Communication / Stéphane Danna

Monaco Tribune vous dresse la liste des principaux événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

Forum Monaco pour l’Emploi

Ce vendredi 16 février, rendez-vous au Grimaldi Forum de Monaco pour la première édition officielle du Forum pour l’emploi monégasque. 13 secteurs d’activités seront représentés par plus de 80 employeurs. La Direction des ressources humaines dédiées à la formation de la Fonction Publique sera également présente, la Direction du Travail avec le Service de l’emploi, la cellule Emploi Jeune, la cellule Insertion des Diplômés également. Allez-y votre CV en main !

La Monacollecte

L’événement est de retour sur le Port Hercule les 16 et 17 février prochain. Pour cette troisième édition, venez déposer tout ce dont vous souhaitez vous défaire. La Monacollecte souhaite mobiliser un maximum de personnes autour de cet événement solidaire et autour de la collecte qui permet la réutilisation des objets et le recyclage des déchets. Réalité virtuelle, escape game… Des animations gratuites, des expositions et des stands d’information autour de la collecte, du tri, du recyclage et de la transformation des déchets seront proposées durant ces deux jours. À noter que le Mùnegu Repair Café sera également à retrouver sur place le samedi.

Exposition « Un Prince, un Musée »

C’est l’une des dernières expositions dédiées au Prince Rainier III, qui s’inscrit dans le cadre du centenaire de la naissance du « Prince Bâtisseur ». De la création du Musée d’Anthropologie Préhistorique, où est à découvrir l’exposition, aux fouilles réalisées sous le règne du Prince Rainier III, en passant par plusieurs dizaines de squelettes et objets d’archives, découvrez sept espaces dédiés à l’histoire du Musée. L’entrée ne vous coûtera qu’un euro symbolique !

Cirque, costumes et citrons : 4 événements incontournables de la Côte d’Azur cet hiver

Que faire à Monaco avec vos enfants ?

« Let’s Play, Carnaval » avec Entreparents :

« Après le succès du « Let’s Play, Halloween » qui a réuni plus de 850 familles au Larvotto en Octobre 2023, nous avions très envie de célébrer Carnaval en Principauté. Nous attendons tout-petits, petits et grands, parents et familles entières déguisés. » Le Réseau Entreparents, 1er réseau de parents et futurs parents de Monaco, invite les familles monégasques pour la première édition du « Let’s Play, Carnaval ». Au programme, ateliers créatifs, maquillage, tatouages, concours de déguisements, crêpes et bar à bonbons !

Vendredi 16 Février de 16h30 à 18h30

En famille

Sous les arcades des halles du Marché de la Condamine

5 € par participant. Places limitées. Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/lets-play-carnaval

Le carnaval s’invite aux marchés de Monaco :

Mercredi 21 février 2024 de 11h15 à 14h, au marché de la Condamine et au marché de Monte-Carlo, la Mairie de Monaco proposera des animations pour les petits (…et les grands !) pour célébrer le Carnaval d’Hiver. Après l’école, les enfants pourront prendre part à un moment festif en accès libre et gratuit. Des échassiers, des sculpteurs de ballons mais aussi des ateliers de maquillage, des bulles géantes et des déambulations animeront l’événement au plus grand plaisir des enfants. Et surtout n’oubliez pas de vous déguiser !

Mercredi 21 février de 11h15 à 14h

Renseignements supplémentaires : +377 93 15 29 33

À la médiathèque de Monaco :

Pendant les vacances, la médiathèque propose aux enfants de 8 ans et plus un atelier « glass painting », à la Bibliothèque Princesse Caroline les 28 et 29 février à 14h. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes au +377 93 15 22 72.

Idées sorties

Mardi 13 février : Coupe de France – Roca Team VS Lyon-Villeurbanne / Salle Gaston Médecin à 20h

Coupe de France – Roca Team VS Lyon-Villeurbanne / Salle Gaston Médecin à 20h Mercredi 14 février : Théâtre – « Sur la tête des enfants ! – Salomé Lelouch » / Théâtre Princesse Grace à 20h

Théâtre – « Sur la tête des enfants ! – Salomé Lelouch » / Théâtre Princesse Grace à 20h Vendredi 16 février : Spectacle – « Héliogabale, l’empereur fou »/ Théâtre des Variétés à 20h

Spectacle – « Héliogabale, l’empereur fou »/ Théâtre des Variétés à 20h Dimanche 18 février : Ligue 1 – AS Monaco VS Toulouse FC / Stade Louis-II à 15h

Ligue 1 – AS Monaco VS Toulouse FC / Stade Louis-II à 15h Mardi 20 février : Théâtre – « Les poupées persanes – Aïda Asgharzadeh » / Théâtre Princesse Grace à 20h

Théâtre – « Les poupées persanes – Aïda Asgharzadeh » / Théâtre Princesse Grace à 20h Mardi 20 février : Tout l’art du Cinéma – « Louise en hiver » / Théâtre des Variétés à 20h

