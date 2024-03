Nuova giornata di assunzioni per la Société des Bains de Mer

Restano da coprire circa 300 posizioni per la stagione 2024.

Dopo il successo di Monaco pour l’Emploi, la Fiera del lavoro monegasca, tornerà la tradizionale giornata di colloqui organizzata dalla Société des Bains de Mer (SBM) in previsione della stagione estiva. “La Journée des Talents”, ovvero La giornata dei talenti, come la chiama il più importante datore di lavoro privato di Monaco, si svolgerà presso il One Monte-Carlo, dalle 9:00 alle 18:3o di mercoledì 6 marzo.

I candidati in cerca di impiego potranno incontrare i manager degli hotel e dei ristoranti del gruppo e potenzialmente ottenere un posto di lavoro. Ci sono ancora circa 300 posizioni aperte, comprese quelle in ambito ospitalità.

I colloqui saranno condotti dallo staff delle Risorse Umane della SBM e successivamente saranno i dirigenti dei vari dipartimenti a ricevere i candidati.

Ecco le posizioni per cui è possibile candidarsi:

Sala (Sommelier, hostess di sala, barman, chef de rang, commis di sala…)

Cucina (commis, cuoco capopartita, demi chef de partie, sushiman, pasticcere, panettiere, steward)

Settore alberghiero (receptionist, guest relation, governante, addetto lavanderia, cameriere ai piani)

Servizi balneari (bagnino di salvataggio, assistente bagnanti, addetto alla spiaggia, istruttore di nuoto)

Ruoli trasversali (consulente clienti, addetto alla sicurezza, animatore per l’infanzia BAFA e responsabile miniclub)

