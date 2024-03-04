День трудоустройства в Société des Bains de Mer

Pеклама

На сезон 2024 года компания предлагает около 300 новых рабочих мест.

После успеха форума «Трудоустройство в Монако» в преддверие летнего сезона компания Société des Bains de Mer (SBM) организует свой традиционный день набора кадров. В среду, 6 марта, с 09:30 до 18:30 в конференц-центре One Monte-Carlo первый частный работодатель Монако проведет свой «День талантов».

Соискатели вакансий смогут встретиться с менеджерами гостиниц и ресторанов концерна и, возможно, устроиться на работу. Компания предлагает около 300 рабочих мест, в том числе в гостиницах и ресторанах.

Трудоустройство в SBM: «Сегодня молодежь ищет компромисс между своей профессиональной и личной жизнью»

Собеседования будут вести работники отдела кадров SBM, после чего менеджеры разных отделов встретятся с кандидатами.

Вакансии охватывают следующие сферы:

Зал (сомелье, администраторы, бармены, распорядители, рабочие и пр.)

Кухня (рабочие, повара-специалисты и их помощники, такуми суси, кондитеры, хлебопеки, ответственные управители)

Отель (администраторы, работники с гостями, гувернантки, кастелянши, напарники)

Пляж (спасатели, наблюдатели за купанием, обслуживающий персонал пляжа, аниматоры игр в воде)

Смежные профессии (консультанты по работе с клиентами, сотрудники безопасности, аниматоры для детей и подростков, ответственные за детские клубы)

Новый суши-бар, возвращение Moods и настоящий винный (!) музей — 5 главных проектов SBM в 2024 г.