Rokethon 2025: passseggiate con il vostro cane a fianco della Principessa Charlène per difendere la causa animale

Domenica 2 novembre, il Chapiteau di Fontvieille ospiterà un evento solidale in cui padroni e cani cammineranno fianco a fianco per dire no all’abbandono.

Una marcia per dare voce a chi non ne ha

Il Principato si prepara a vivere una giornata all’insegna della dolcezza e dell’impegno concreto. Dalle 10 del mattino, la Principessa Charlène darà il via alla Rokethon Race, una camminata simbolica attorno al Chapiteau di Fontvieille. Per ogni giro percorso dalle coppie padrone-cane (1 km) aumenteranno le donazioni destinate alle associazioni partner.

“Un animale è un essere vivente, non un oggetto. L’abbandono è una sofferenza”, ricorda Sylvia Sermenghi, presidente e fondatrice di Rokethon Monaco. “La nostra missione è dare una voce a chi non ce l’ha”.

La partecipazione all’evento è libera, con una donazione di 2 € per giro: i proventi saranno devoluti alla SPA Monaco, a Un Brin de Chance (Nizza) e a Nos Amis pour la Vie (Marrakech).

Attività, sfilate e divertimento per tutta la giornata

Dopo la camminata, spazio alla convivialità con il Woofest, un villaggio ricco di intrattenimenti ideato da Lucas Bérullier, fondatore del festival. “Il nostro obiettivo è rafforzare il legame tra l’essere umano e l’animale attraverso il gioco e l’emozione”, spiega. In programma: agility, cani-paddle, piscine di palline, concorsi e una grande lotteria a favore dei rifugi.

Il Woofest si preannuncia come uno dei momenti clou della giornata. All’inizio del mese, il festival ha riscosso un successo travolgente a Nizza, con quasi 10.000 partecipanti e oltre 100.000 spettatori sulla Promenade des Anglais.

A Monaco, i partecipanti potranno farsi ritrarre con il proprio amico a quattro zampe nel set fotografico del fotografo Toni Meneguzzo, e assistere alla sfilata “Walk me home and love me fur-ever”, in cui modelli e cani in cerca di adozione sfileranno insieme indossando abiti etici.

Una giornata per adottare e agire

La SPA Monaco, presieduta dalla Principessa Charlène, allestirà uno stand di adozione aperto per tutta la giornata. “Ci saranno alcuni cani con una pettorina Adottami dotata di QR code”, spiega Virginie Lavagna, direttrice generale della SPA. “Adottare è un vero impegno, ma anche una gioia immensa. I nostri rifugi sono pieni di animali meravigliosi che aspettano solo una famiglia”.

Per Sylvia Sermenghi, questa seconda edizione conferma la crescita di una comunità sempre più unita: “Più saremo a camminare insieme, più le nostre azioni avranno un impatto. Uniti, possiamo far sentire la voce di chi non ne ha”.

Chapiteau de Fontvieille, Monaco

Domenica 2 novembre 2025, dalle ore 10:00

Ingresso libero con donazione — venite a camminare, correre e amare… insieme ai vostri cani!