Rokethon — 2025: марафон добра с Княгиней Шарлен в защиту собак

В воскресенье, 2 ноября, под куполом Шапито де Фонвьей пройдёт тёплое и вдохновляющее мероприятие, на котором владельцы и их собаки пройдут бок о бок, чтобы вместе заявить о своём несогласии с жестоким обращением с животными.

Прогулка, чтобы дать голос тем, кто не может говорить

В 10:00 Княгиня Шарлен даст старт Rokethon Race — символической прогулке вокруг Шатра Фонвьей. Каждый пройденный хозяином и его питомцем круг длиной один километр будет увеличивать сумму пожертвований, направляемых в помощь организациям, которые защищают животных.

«Животное — это живое существо, а не предмет. Бросить животное — значит причинить ему страдание, — отмечает Сильвия Серменги, президент и основательница Rokethon Monaco. — Наша миссия — дать голос тем, кто сам не может говорить».

Принять участие в мероприятии может каждый. Участие открыто для всех, за каждый пройденный круг можно внести символическое пожертвование — 2 евро. Все собранные средства будут переданы в поддержку трёх благотворительных организаций: Общество защиты животных Монако SPA, приют в Ницце Un Brin de Chance («Немного удачи») и Nos Amis pour la Vie («Наши друзья на всю жизнь») — организация в Марракеше, помогающая бездомным животным.

Парад и праздничные мероприятия в течение всего дня

После прогулки участников ждёт время радости, общения и веселья на Woofest — большом фестивале, посвящённом дружбе между человеком и животным. Инициатором и создателем фестиваля стал Лукас Берюлье. «Наша цель — укрепить связь между человеком и животным через игру, эмоции и совместное участие», — объясняет он. В программе дня — аджилити (соревнования по преодолению полосы препятствий для собак), кани-паддл (совместное катание на досках с питомцами), бассейны с мячами, весёлые конкурсы и большая лотерея в поддержку приютов для животных.

Woofest обещает стать одним из самых ярких событий этого дня. Ранее в этом месяце фестиваль с огромным успехом прошёл в Ницце, собрав около 10 000 участников и более 100 000 зрителей на Английской набережной.

Гости Монако также смогут сделать памятные фотографии со своими питомцами в студии известного фотографа Тони Менегуццо, а также посетить модный показ Walk me home and love me fur-ever, где на подиум выйдут модели вместе с собаками, ожидающими усыновления, — все в экологичной одежде, подчёркивающей уважение к природе и жизни.

День усыновления и ответственности

В течение всего дня Общество защиты животных Монако, которое возглавляет Княгиня Шарлен, будет проводить особую акцию, посвящённую усыновлению животных. «Мы представим собак с нагрудными знаками “Усыновите меня”, снабжёнными QR-кодом, чтобы можно было сразу узнать историю каждого питомца», — рассказывает Виржини Лаванья, генеральный директор Общества защиты животных Монако. «Усыновление — это не просто добрый поступок, а настоящее обязательство, которое приносит огромную радость. Наши приюты переполнены замечательными животными, которые ждут свою семью».

Для Сильвии Серменги, президента и основательницы Rokethon Monaco, второе по счёту мероприятие стало подтверждением растущей вовлечённости и силы этого движения: «Чем больше нас будет участвовать в прогулке, тем ощутимее станет эффект наших действий.

Давайте вместе дадим голос тем, кто не может говорить».

Шапито де Фонвьей, Монако

Воскресенье, 2 ноября 2025 года, с 10:00

Вход свободный при условии пожертвования — приглашаем вас прогуляться, пробежаться и проявить любовь… вместе со своими собаками!