Rokethon 2025 : venez marcher avec vos chiens aux côtés de la Princesse Charlène pour la cause animale

Ce dimanche 2 novembre, le Chapiteau de Fontvieille accueillera un évènement joyeux et engagé où maîtres et chiens marcheront côte à côte pour dire non à l’abandon.

Une marche pour donner une voix aux sans-voix

La Principauté s’apprête à vivre une journée placée sous le signe de la tendresse et de l’action. Dès 10 h, la Princesse Charlène donnera le départ de la Rokethon Race, une marche symbolique autour du Chapiteau de Fontvieille. Chaque tour parcouru par les duos maître-chien (1 km) augmentera la contribution versée aux associations partenaires.

« Un animal est un être vivant, pas un objet. L’abandon est une souffrance », rappelle Sylvia Sermenghi, présidente et fondatrice de Rokethon Monaco. « Notre mission, c’est de donner une voix à ceux qui n’en ont pas. »

L’événement, dont la participation est libre avec un don de 2 € par tour, reversera les bénéfices à la SPA Monaco, à Un Brin de Chance (Nice) et à Nos Amis pour la Vie (Marrakech).

Activités, défilé et festivités toute la journée

Après la marche, place à la convivialité avec le Woofest, un village d’animations créé par Lucas Bérullier, fondateur du festival. « Notre but est de renforcer le lien entre l’humain et l’animal par le jeu et l’émotion », explique-t-il. Au programme : agility, cani-paddle, piscines à balles, concours, et une grande tombola au profit des refuges.

Le Woofest s’annonce comme l’un des temps forts de la journée. Plus tôt ce mois-ci, le festival a connu un succès retentissant à Nice, réunissant près de 10 000 participants et une foule de plus de 100 000 spectateurs sur la Promenade des Anglais.

Les visiteurs de Monaco pourront également immortaliser leur duo au studio photo du photographe Toni Meneguzzo, et découvrir le défilé « Walk me home and love me fur-ever », où mannequins et chiens à l’adoption défileront ensemble en tenues éthiques.

Une journée pour adopter et s’engager

La SPA Monaco, présidée par la Princesse Charlène, tiendra un stand d’adoption tout au long de la journée. « Nous présenterons des chiens portant un dossard Adoptez-moi avec QR code, » explique Virginie Lavagna, directrice générale de la SPA. « Adopter, c’est un vrai engagement, mais aussi une immense joie. Nos refuges débordent d’animaux formidables qui attendent leur famille. »

Pour Sylvia Sermenghi, cette seconde édition confirme l’élan d’une communauté en pleine expansion : « Plus nous serons nombreux à marcher, plus nos actions auront d’impact. Ensemble, faisons entendre la voix des sans-voix. »

Chapiteau de Fontvieille, Monaco

Dimanche 2 novembre 2025, dès 10 h

Entrée libre avec donation — venez marcher, courir et aimer… avec vos chiens !