Famiglia Principesca e Chanel: ecco i 5 articoli che hanno affascinato i lettori di Monaco Tribune nel 2025

Con oltre sei milioni di visite nel 2025, Monaco Tribune ha battuto tutti i record — e questi cinque articoli sulla Famiglia Principesca hanno attirato l’attenzione di circa mezzo milione di lettrici e lettori.

Il 2025 resterà negli annali di Monaco Tribune come l’anno dei record. Oltre sei milioni di visite al nostro sito, un milioni delle quali solo nel mese di dicembre. Questi numeri sono la prova della vostra fedeltà e del vostro crescente interesse per l’attualità monegasca. Fra le migliaia di articoli pubblicati, ne risaltano cinque in particolare, che hanno totalizzato da soli circa 440.000 visualizzazioni.

Ecco la classifica delle vostre letture preferite del 2025:

1. La Principessa Carolina, Charlotte Casiraghi, Alexandra di Hannover: tre generazioni in Chanel (125.000 visualizzazioni)

L’articolo più letto dell’anno approfondisce i legami profondi intessuti da quattro decenni tra la Famiglia Grimaldi e la maison francese. Dalla Principessa Carolina, fedele al marchio dal 1983, fino a Charlotte Casiraghi, nominata ambasciatrice ufficiale nel 2011, arrivando ad Alexandra di Hannover, che porta avanti la tradizione, tre generazioni incarnano l’eleganza senza tempo di Chanel. Un racconto che spazia dalle passerelle parigine alla sfilata Croisière 2023 organizzata al Monte-Carlo Beach, passando per la collaborazione ambientale con il Centro Scientifico di Monaco.

2. Foto: il 2025 dei gemelli principeschi (91.000 visualizzazioni)

Jacques e Gabriella sono cresciuti sotto i vostri occhi nel 2025. Dalla loro Prima Comunione nella Cattedrale a maggio — a dieci anni esatti dal loro battesimo — fino al loro ingresso all’ultimo anno di scuola primaria, passando per i viaggi nelle terre ancestrali di Matignon e del Carladès, avete seguito ogni tappa significativa del loro undicesimo anno. Questo album fotografico testimonia la loro intatta complicità e il loro percorso verso l’adolescenza.

3. La Famiglia Principesca di Monaco svela il suo biglietto di auguri con un invitato a quattro zampe a sorpresa (88.000 visualizzazioni)

Harley, fedele chihuahua della Principessa Charlène, ha rubato la scena sul biglietto di auguri del 2025. Scattata da Vanessa von Zitzewitz, questa fotografia intrisa di dolcezza davanti a un maestoso albero di Natale decorato in blu notte e oro ha conquistato il vostro cuore, confermando lo stato di membro a pieno titolo di questo piccolo compagno a quattro zampe nella Famiglia Principesca.

4. La Principessa Charlène riceve il premio “Monaco Star” per il suo impegno a favore dell’infanzia (70.000 visualizzazioni)

Durante il 20° Ballo di Natale presso l’Hôtel de Paris, la Principessa Charlène ha ricevuto il premio inedito che riconosce il suo straordinario impegno per l’infanzia. Una standing ovation per applaudire il lavoro della sua Fondazione per la prevenzione degli annegamenti e l’educazione allo sport.

5. La Famiglia Principesca illumina Monaco e dà il via alle festività (63.000 visualizzazioni)

Il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i gemelli principeschi hanno inaugurato le luminarie di Natale del Mercato della Condamine, dando ufficialmente il via alla magia delle feste nel Principato.

Che si tratti di moda, di tradizioni famigliari o di impegni caritativi, in centinaia di migliaia avete seguito questi racconti che fanno battere il cuore del Principato. Grazie della vostra fedeltà, e appuntamento al 2026 per nuove storie monegasche da scoprire insieme.