Famille Princière et mode Chanel : voici les 5 articles qui ont fasciné les lecteurs de Monaco Tribune en 2025

La Principauté de Monaco a célébré ce 19 novembre 2025 sa Fête Nationale © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

Avec plus de 6 millions de visites en 2025, Monaco Tribune a battu tous ses records – et ces cinq articles sur la Famille Princière ont captivé près d’un demi-million de lecteurs.

L’année 2025 restera dans les annales de Monaco Tribune comme celle de tous les records. Plus de 6 millions de visites sur l’année, dont un million rien qu’au mois de décembre. Ces chiffres témoignent de votre fidélité et de votre intérêt croissant pour l’actualité monégasque. Et parmi les milliers d’articles publiés, cinq se détachent nettement, totalisant à eux seuls près de 440 000 vues.

Voici le palmarès de vos lectures favorites en 2025 :

1. La Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre : trois générations qui incarnent Chanel – 125 000 vues

L’article le plus lu de l’année explore les liens profonds tissés depuis quatre décennies entre la Famille Grimaldi et la maison française. De la Princesse Caroline, fidèle depuis 1983, à Charlotte Casiraghi nommée ambassadrice officielle en 2021, jusqu’à Alexandra de Hanovre qui perpétue la tradition, trois générations incarnent l’élégance intemporelle de Chanel. Un récit qui va des défilés parisiens au défilé Croisière 2023 organisé au Monte-Carlo Beach, en passant par le partenariat environnemental avec le Centre Scientifique de Monaco.

2. En images : L’année 2025 des Jumeaux princiers de Monaco – 91 000 vues

Jacques et Gabriella ont grandi sous vos yeux en 2025. De leur première communion à la Cathédrale en mai – dix ans jour pour jour après leur baptême – à leur rentrée en CM2, en passant par leurs voyages sur les terres ancestrales de Matignon et du Carladès, vous avez suivi chaque étape marquante de leur onzième année. Un album photo qui témoigne de leur complicité intacte et de leur progression vers l’adolescence. En images : L’année 2025 des Jumeaux princiers de Monaco

3. La Famille Princière dévoile sa carte de vœux avec un invité surprise à quatre pattes – 88 000 vues

Harley, le fidèle chihuahua de la Princesse Charlène, a volé la vedette sur la carte de vœux 2025. Photographiée par Vanessa von Zitzewitz, cette image empreinte de douceur devant un majestueux sapin aux boules bleu nuit et or a conquis vos cœurs, confirmant le statut de membre à part entière de ce petit compagnon.

4. La Princesse Charlène reçoit le prix « Monaco Star » – 70 000 vues

Lors du 20ᵉ Bal de Noël à l’Hôtel de Paris, la Princesse Charlène a reçu cette distinction inédite en reconnaissance de son engagement exceptionnel pour l’enfance. Une standing ovation pour saluer le travail de sa Fondation en faveur de la prévention de la noyade et de l’éducation par le sport.

5. La Famille Princière illumine Monaco pour la saison des fêtes – 63 000 vues

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et les Jumeaux ont inauguré les illuminations de Noël place du Marché de la Condamine, marquant le début officiel de la magie des fêtes dans la Principauté.

Qu’il s’agisse de mode, de traditions familiales ou d’engagements caritatifs, vous avez été des centaines de milliers à suivre ces récits qui font battre le cœur de la Principauté. Merci de votre fidélité, et rendez-vous en 2026 pour de nouvelles histoires monégasques à partager ensemble.