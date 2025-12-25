En images : L’année 2025 des Jumeaux princiers de Monaco

Entre sacrements spirituels, voyages sur les terres ancestrales des Grimaldi et participation aux grandes traditions monégasques, les Jumeaux ont franchi de nouveaux caps en 2025 © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

De leurs premiers vœux officiels à leur onzième anniversaire, retour sur les moments qui ont marqué l’année des Jumeaux princiers.

Janvier : premiers pas dans la nouvelle année

19 janvier – Soirée au Festival du Cirque

Les Jumeaux princiers ont assisté au 47e Festival International du Cirque de Monte-Carlo aux côtés du Prince Albert II, de la Princesse Stéphanie et de leurs cousines Camille Gottlieb et Bodie Wittstock. Une soirée familiale sous le chapiteau de Fontvieille pour découvrir les numéros récompensés par les prestigieux Clowns d’Or, d’Argent et de Bronze.

© Eric Mathon – Palais Princier

26 janvier – L’embrasement de la barque de Sainte-Dévote

Torche à la main, le Prince Jacques et la Princesse Gabriella ont participé à l’une des traditions les plus emblématiques de la Principauté. Aux côtés de leurs parents et du maire Georges Marsan, ils ont embrasé la barque traditionnelle sur le Quai Albert Ier, perpétuant ce rituel séculaire en l’honneur de la sainte patronne de Monaco.

© Eric Mathon / Palais princier

Avril : sur les traces des Matignon

9 avril – Voyage officiel en Bretagne

La Famille Princière au complet a foulé pour la première fois les terres de Matignon, dans les Côtes-d’Armor, berceau de la famille Matignon liée aux Grimaldi depuis 1715. Jacques et Gabriella ont découvert ce village chargé d’histoire, participant à la déambulation sur le marché traditionnel et à l’inauguration d’une plaque commémorative.

© Eric Mathon – Palais Princier

Mai : un sacrement historique

10-11 mai – Première Communion à la Cathédrale

Dix ans jour pour jour après leur baptême, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont reçu leur première communion en la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée. Vêtus de leurs aubes immaculées, les Jumeaux ont franchi ce cap spirituel avec « foi et recueillement », selon les mots du Palais Princier. Un moment d’intense émotion où la Princesse Gabriella a été photographiée serrant tendrement la main de son frère.

© Axel Bastello / Palais Princier

Juillet : la Princesse Gabriella honorée dans le Carladès

9 juillet – Visite dans le Cantal et l’Aveyron

Direction les terres du Carladès, dont la Princesse Gabriella porte le titre de comtesse depuis sa naissance. À Vic-sur-Cère, un square portant son nom a été inauguré, tandis qu’à Mur-de-Barrez, une médiathèque a été baptisée en son honneur. Un jardin botanique « Princesse Gabriella » a également vu le jour à Carlat.

© Eric Mathon – Palais Princier

Septembre : cap sur le CM2

8 septembre – La rentrée scolaire

Main dans la main, le Prince Jacques et la Princesse Gabriella ont franchi les portes de l’Institut François d’Assise-Nicolas Barré pour leur dernière année de primaire. En uniforme rouge carmin et bleu marine, ils ont affiché leurs personnalités distinctes : cartable Labubu « kawaii » pour Gabriella, univers Roblox pour Jacques.

© Michaël Alesi / Palais princier

Novembre : Le Prince Albert II à l’honneur

19 novembre – Les célébrations du Jour du Prince

Pour cette édition particulière marquant les vingt ans de règne du Prince Albert II, les Jumeaux ont participé aux festivités avec une élégance remarquée. Présents aux côtés de leurs parents lors des cérémonies de la Fête Nationale, ils ont participé aux célébrations dans la Cour d’Honneur, puis ont assisté au défilé militaire avant l’apparition traditionnelle au balcon du Palais, saluée par les « Hourras ! » de la foule.

© Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

Décembre : la magie de Noël et deux anniversaires

7 décembre – La carte de vœux officielle

La Famille Princière a dévoilé sa traditionnelle photo de Noël, signée Vanessa von Zitzewitz. Un cliché chaleureux où apparaît Harley, le chihuahua de la Princesse Charlène, aux côtés des Jumeaux devant un somptueux sapin orné de boules bleu nuit et or.

© Vanessa von Zitzewitz / Palais Princier

10 décembre – Onze bougies pour les Jumeaux

Le Palais Princier a publié de nouveaux portraits officiels du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella pour célébrer leur onzième anniversaire. Des clichés qui témoignent de la complicité intacte entre les deux enfants, grandissant sous l’œil bienveillant de leurs parents.

© Vanessa von Zitzewitz / Palais princier

18 décembre – Distribution des cadeaux de Noël

Pour perpétuer une tradition vieille de plus de 75 ans, Jacques et Gabriella ont joué les petits lutins lors de la distribution des cadeaux aux enfants au Palais Princier. Un moment de partage et de joie partagée entre générations.