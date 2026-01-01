Monaco Tribune vous raconte les moments qui ont marqué la rédaction en 2025

Derrière les écrans et les micros, la rédaction de Monaco Tribune a vibré au rythme de l’actualité, des reportages marquants et des rencontres intenses en 2025. Une année faite de défis, de souvenirs et de moments forts partagés. Récit !

Une année de records et de rencontres

L’année 2025 restera gravée dans l’histoire de Monaco Tribune comme celle de tous les records. Plus de 6 millions de visites sur notre site web, dont un million rien qu’au mois de décembre. Ces chiffres témoignent de la confiance que vous, nos lecteurs, placez en notre ligne éditoriale. Cette reconnaissance, c’est celle du travail acharné de toute une équipe qui n’a cessé de se surpasser.

L’honneur de l’année fut sans conteste cette rencontre avec le Prince Albert II dans les jardins du Palais Princier. Aux côtés d’autres médias locaux, j’ai eu le privilège d’interroger le Souverain sur Monaco Capitale Mondiale du Sport. Entendre le Prince Albert II confier : « Je suis sûr que nous aurons un podium olympique un jour », c’était entrevoir l’ambition qui anime la Principauté.

Cette année m’a également permis de plonger dans l’univers du bien-être – de Jonathan Aristhène et sa révolution végane chez Seaside Juicery à Mickael Manera démontant les mythes de l’ostéopathie sur Instagram, en passant par Isabella Vieira portant la sagesse amazonienne au cœur de Monaco.

Enfin, une pensée particulière pour la Princesse Charlène et son combat indéfectible pour le bien-être animal. La voir au Rokethon, Harley dans les bras, incarnait cette proximité qui caractérise son engagement envers ceux qui n’ont pas de voix.

Mark Linden, rédacteur en chef

Plongée dans les abysses de la Méditerranée

Depuis la terre ferme ou sur un bateau, on connaît bien le bleu de la Méditerranée sur la Côte d’Azur : les reflets du soleil à sa surface, les rochers qui plongent dans ses eaux bleu turquoise. Mais ce qui se passe en dessous, dans les profondeurs insondables, beaucoup moins ! Et c’était précisément le sujet de notre reportage vidéo avec le CESMM de Monaco. Le mystère des kilomètres cubes d’eau m’angoissait terriblement : je n’ai jamais fait de plongée ailleurs qu’en piscine où je distingue parfaitement le fond. Se lancer « dans le grand bain » à la rencontre des trésors aquatiques n’a mentalement pas été facile. Et si je manque d’air ? Et si je me coince et que je panique ? Et si un poisson m’attaque ? Les questions se bousculent. Mais dès la première interview de Denis plongeur et responsable de la sécurité, les doutes s’évaporent. Son calme et celui de Keryan font le reste assurant une aventure, un reportage et des images inoubliables.

Benjamin Godart, rédacteur en chef adjoint

Ma première bougie

Au cours de ma première année chez Monaco Tribune, j’ai eu la chance de couvrir de nombreux événements marquants. L’année a débuté avec l’inauguration des nouveaux espaces du Grimaldi Forum, un lieu qui compte beaucoup pour moi. J’ai ensuite bravé le froid pour assister à l’embrasement de la barque de Sainte-Dévote, en présence de la Famille Princière. En février, j’ai découvert l’ambiance unique du lancement du Festival International du Cirque de Monte-Carlo aux côtés de la Princesse Stéphanie et des artistes. En mars, mon tour de kart lors de l’inauguration de la Box98 a été un superbe moment. Passionné de sport, j’ai pu être sur le terrain pour le Grand Prix, la Munegu Cup et plusieurs matchs de l’ASM depuis la tribune presse, sans oublier la conférence de presse d’arrivée de Paul Pogba et la couverture du record de la plus grande collection de maillots au monde détenue par Julien Bouron. L’année s’est conclue par ma première Fête Nationale, aux côtés de la Famille Princière.

Loïc Savaresse, community manager

Au cœur des histoires

En tant que journaliste, j’ai couvert cette année de nombreux sujets économique, culturel et juridique. Mais ce que je retiendrais vraiment de cette année 2025, c’est vous. Vous rencontrer, être au plus près de vous, entendre vos parcours, vous donner la parole. Les commerçants, les associations, les institutions qui se sont confiés à moi. J’ai découvert des histoires inspirantes, des témoignages qui m’ont profondément touchée. L’association Save Us et son combat contre la mucoviscidose, les Suricates de Monac’ qui marchent pour ceux qui ne le peuvent pas, Monaco Liver Disorder et son engagement pour transformer le quotidien des enfants malades, les Smileys Monaco qui redonnent le sourire aux enfants, Child CARE Monaco et sa mission d’éducation pour tous. Cette année, j’ai aussi eu pour mission de vous guider à travers les grandes expositions monégasques : « Couleurs » et « Monaco et les Napoléons » au Grimaldi Forum, « Méditerranée 2050 » et ses visions d’avenir, sans oublier les nouvelles expositions au NMNM Villa Sauber et au Musée d’Anthropologie Préhistorique. Autant de rencontres et de découvertes qui donnent tout son sens à ce métier.

Estelle Imbert, journaliste

Merci

À vous, nos lecteurs fidèles, qui transformez chaque jour notre travail en dialogue vivant. À nos annonceurs et partenaires, qui nous font confiance pour porter leurs messages avec exigence. Aux professionnels de la communication qui enrichissent notre compréhension des enjeux monégasques. À toute l’équipe rédactionnelle !

Alors que 2025 s’achève sur ces records historiques, nous abordons 2026 avec la même ambition : continuer à vous raconter Monaco avec justesse, créativité et authenticité.

Belle année à tous, et merci d’être là.







