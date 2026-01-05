Monaco Tribune рассказывает о моментах, которые запомнились нашей редакции в 2025 году

За экранами и микрофонами в 2025 году редакционная команда Monaco Tribune вибрировала в ритме текущих событий, ярких репортажей и напряженных встреч. Год, полный испытаний, воспоминаний и ярких моментов, проведённых вместе. Наш рассказ!

Год рекордов и встреч

2025 год навсегда войдет в историю Monaco Tribune как год рекордных достижений. Более 6 миллионов посещений нашего сайта, в том числе миллион – только в декабре. Эти цифры демонстрируют доверие, которое вы, наши читатели, оказываете нашей редакционной политике. Это – награда за упорный труд всей команды, которая постоянно стремилась превзойти саму себя.

Безусловно, самой большой честью года стала встреча с Князем Альбером II в садах Княжеского дворца. Вместе с другими местными СМИ мне выпала честь взять интервью у Князя о Монако как мировой столице спорта. Князь Альбер II заявил: «Я уверен, что в один прекрасный день мы взойдём на олимпийский пьедестал», – таков был смысл амбиций, движущих Княжеством.

Этот год также позволил мне погрузиться в мир здорового образа жизни – от Джонатана Аристена и его веганской революции в Seaside Juicery до Микаэля Манеры развенчивающего мифы об остеопатии в Instagram и Изабеллы Виейры, вдохнувшей амазонскую мудрость в Монако.

Наконец, особая благодарность – Княгине Шарлен за её неустанную защиту животных. Видеть её на благотворительном марафоне Rockethon с Харли на руках – это воплощение близости, которая характеризует её преданность тем, кто не имеет голоса.

Марк Линден, главный редактор

Погружение в глубины Средиземного моря

На берегу или с лодки нам хорошо знакома синева Средиземного моря на Лазурном берегу: отражения солнца на его поверхности, скалы в бирюзовых водах. Но то, что происходит в непостижимых глубинах, – гораздо меньше! И именно это и было предметом нашего видеорепортажа с CESMM Монако. Загадка кубических километров воды меня ужасала: я никогда не нырял нигде, кроме бассейна, где я могу идеально видеть дно. Решиться на исследование подводных сокровищ было непросто с психологической точки зрения. А что, если у меня закончится воздух? А что, если я застряну и запаникую? А что, если на меня нападёт рыба? Вопросы накапливались. Но уже после первого же интервью с Денисом, водолазом и начальником службы безопасности, сомнения развеялись. Его спокойствие, а также спокойствие Кериана, сделали всё остальное, обеспечив незабываемое приключение, отчёт и фотографии.

Бенжамен Годар, заместитель главного редактора.

Моя первая свеча

В течение первого года работы в Monaco Tribune у меня была возможность освещать множество значимых событий. Год начался с торжественного открытия новых помещений в Форуме Гримальди, месте, которое для меня очень много значит. Затем, несмотря на холод, я явился на церемонию сожжения лодки Святой Девоты в присутствии княжеской семьи. В феврале я познакомился с неповторимой атмосферой открытия Международного циркового фестиваля в Монте-Карло вместе с принцессой Стефанией и артистами. В марте поездка на картинге во время открытия Box98 стала для меня незабываемым событием. Как любитель спорта, я имел возможность присутствовать на Гран-при, Кубке Мунегу и нескольких матчах ФК «Монако» из пресс-ложи, не говоря уже о пресс-конференции по случаю прихода Пола Погба и освещении рекорда по самой большой в мире коллекции футболок, принадлежащей Жюльену Бурону. Год завершился моим первым Национальным днём, который я отметил вместе с княжеской семьёй.

Лоик Саварес, менеджер по работе с сообществом

В центре историй

Как журналистка, в этом году я освещала множество экономических, культурных и правовых тем. Но что я действительно запомню из 2025 года – это вы. Встречаться с вами, сближаться с вами, слышать ваши истории, дать вам возможность высказаться. Торговцы, ассоциации и учреждения мне доверились. Я обнаружила вдохновляющие истории и свидетельства, которые глубоко тронули меня. Ассоциация Save Us и её борьба с муковисцидозом, Monac’ Suricates, которые ходят вместо тех, кто не может, Monaco Liver Disorder и её стремление изменить повседневную жизнь больных детей, Smileys Monaco, которые возвращают улыбки детям, Child CARE Monaco и её миссия по обеспечению образования для всех. В этом году мне также было поручено провести для вас экскурсию по основным выставкам в Монако: «Цвета» и «Монако и Наполеоны» в Форуме Гримальди, «Средиземноморье 2050» и его видение будущего, а также экспозиции в Новом национальном музее Монако Виллы Собер и Музее доисторической антропологии. Все эти встречи и открытия придают моей профессии её истинный смысл.

Эстель Имбер, журналистка

Спасибо!

Вам, нашим верным читателям, которые каждый день превращают нашу работу в живой диалог. Нашим рекламодателям и партнерам, которые доверяют нам доносить их сообщения на высоком уровне. Специалистам в области коммуникаций, которые обогащают наше понимание проблем Монако. Всей редакционной команде!

Поскольку 2025 год завершился с этими историческими рекордами, мы вступаем в 2026 год с тем же стремлением: продолжать рассказывать вам о Монако с точностью, креативностью и достоверностью.

С Новым годом всех, и спасибо, что вы с нами!