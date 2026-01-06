Княжеская семья и Chanel: 5 статей, которые особенно полюбились читателям Monaco Tribune в 2025 году

В 2025 году Monaco Tribune побила все свои рекорды, преодолев отметку в 6 миллионов посещений. А пять материалов, посвящённых княжеской семье, собрали почти полмиллиона просмотров.

Этот год навсегда останется в истории Monaco Tribune как год рекордов. Более 6 миллионов визитов за двенадцать месяцев — и целый миллион из них только в декабре. Эти цифры говорят сами за себя: ваш интерес к новостям Монако продолжает расти. Среди тысяч опубликованных статей именно эти пять особенно выделились, набрав в общей сложности почти 440 000 просмотров.

Вот какие материалы вы читали чаще всего в 2025 году:

1. Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Александра Ганноверская – три поколения, три лица Chanel — 125 000 просмотров

Самая популярная статья года рассказывает о прочной и многолетней связи между семьёй Гримальди и французским Домом Chanel, которая формировалась на протяжении четырёх десятилетий. От Принцессы Каролины, остающейся верной бренду с 1983 года, до Шарлотты Казираги, ставшей официальной посланнице Дома в 2021 году, и Александры Ганноверской, продолжающей эту традицию, — три поколения воплощают элегантность и стиль Chanel. Эта история охватывает и парижские подиумы, и показ Cruise 2023 в Monte-Carlo Beach, и экологическое партнёрство с Научным центром Монако.

2. Фоторепортаж: 2025 год княжеских близнецов Монако — 91 000 просмотров

В 2025 году Жак и Габриэлла заметно повзрослели — и вы наблюдали за этим шаг за шагом. От первого причастия в соборе в мае, ровно через десять лет после крещения, до поступления в пятый класс, а также поездок в родные земли Матиньон и Карладес — каждый важный момент их одиннадцатого года жизни оказался в центре внимания. Этот фотоальбом стал тёплым свидетельством их близости, постепенного взросления и перехода в отрочество.

3. Княжеская семья Монако представила свою праздничную открытку с неожиданным четвероногим гостем — 88 000 просмотров

Настоящей звездой поздравительной открытки 2025 года стал Харли — верный чихуахуа Княгини Шарлен. Запечатлённый фотографом Ванессой фон Цитцевиц, он мгновенно покорил сердца читателей. Тёплый, почти домашний снимок на фоне большой рождественской ёлки, украшенной синими и золотыми шарами, напомнил: Харли — не просто питомец, а полноценный член княжеской семьи.

4. Княгиня Шарлен получает «Звезду Монако» за борьбу за права детей — 70 000 просмотров

Во время двадцатого по счёту Рождественского бала в Hôtel de Paris Княгине Шарлен была вручена награда «Звезда Монако» — знак признания её многолетней и искренней вовлечённости в дела помощи детям. Зал приветствовал её бурными аплодисментами, отдавая дань уважения работе Фонда принцессы, направленной на предотвращение утоплений и развитие образования посредством спорта.

5. Княжеская семья зажигает праздничные огни — 63 000 просмотров

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети торжественно зажгли рождественские огни на площади Рыка Кондамин. Этот момент официально открыл праздничный сезон в Княжестве и стал началом рождественского волшебства для жителей и гостей Монако.

Будь то мода, семейные традиции или благотворительные инициативы, сотни тысяч читателей следили за этими историями, в которых отражается жизнь и душа Княжества. Спасибо за вашу верность — и до встречи в 2026 году, чтобы вместе писать новые страницы монегасской хроники.