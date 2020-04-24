Коронавирус в Монако: Князь на стройке, четвертая жертва, маски для всех…

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Главные новости Ковид-19 в Монако

В ЦИФРАХ

Четвертая жертва вируса. Этому человеку было 79 лет. Он не являлся жителем Монако.

На сегодняшний день 94 человека были заражены Ковид-19. Последний случай заражения был выявлен в прошлую субботу.

35 человек уже выздоровели.

2 человека госпитализированы и находятся в реанимации.

77 человек находятся дома в самоизоляции и под наблюдением врачей.

Не все из тех, кто госпитализирован в Больничном центре «Княгиня Грейс» являются жителями Княжества.

В ЦИТАТАХ

«Сегодняшняя ситуация заставляет меня думать, что мы могли бы посмотреть на мир немного по-другому»

Жан-Кристоф Майо (Jean-Christophe Maillot), хореограф Балета Монте-Карло.

«Есть ряд случаев, когда упрямые арендодатели в частном секторе не прилагают усилий, чтобы увидеть трудности своих арендаторов»

Стефан Валери (Stéphane Valeri), председатель Национального совета.

ЗАГОЛОВКИ

Правительство желает облегчить поставки масок работодателям: Правительство решило помочь всем работодателям в Княжестве купить маски для рабочих. Работодатели могут приобрести маски по себестоимости, т.е. 1 евро без учета налога (5,5% НДС). Правительство Монако уже начало поставки масок фирмам и скоро откроет новый сайт, где работодатели частного сектора смогут купить защитные маски.

Доставка тканевых масок для всех жителей в возрасте от 16 до 65 лет: Маски будут доставлены по почте всем жителям Княжества до четверга 30 апреля. Пенсионеры старше 65 лет уже получили маски от Мэрии Монако.

Фонд Князя Монако Альбера II запускает кампанию «A green shift»: Это онлайн кампания – возможность поразмышлять об экологических перспективах после коронавируса. Инициатива состоит из серии коротких видео-интервью, где Фонд Князя Монако Альбера II предоставляет слово видным деятелям и ученым для того, чтобы подумать о связи между окружающей средой и эпидемией, о нынешнем воздействии кризиса в различных регионах мира и о перспективах на будущее.

Князь Альбер II посетил стройплощадку Ларвотто: Князя сопровождали государственные деятели и заведующий стройплощадки Патрис Пастор (Patrice Pastor). Князь Альбер проявил особый интерес к мерам, принимаемым для обеспечения безопасности строителей. Стройплощадку открыли с условием соблюдения строгих мер безопастности и все строители работают по собственной инициативе.

Интерактивный танцевальный фестиваль La F(ê)aites de la Danse отменен: Второе издание La F(ê)aites de la Danse не состоится в этом году. Эта отмена «отвечает необходимой защите общественности и артистов». Жан-Кристоф Майо, хореографом Балета Монте-Карло, который изначально задумал этот проекта, заверил: «Мы сделаем все возможное, чтобы снова встретиться и поделиться незабываемыми моментами, которые позволяют нам объединить публику, артистов, танцоров и профессионалов шоу». Первое мероприятие в 2017 году собрало более 28 тысяч человек на ночь танцев на Площади Казино.

Как правильно носить маску? Видео Правительства Монако

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