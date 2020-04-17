Фонд Княгини Монако Шарлен начал раздавать защитные маски

Княгиня Монако Шарлен и ее брат Гарет начали бесплатно раздавать многоразовые защитные тканевые маски жителям Княжества. Первые маски были розданы уже на этой неделе владельцам магазинов и их клиентам.

Фонд Княгини Монако Шарлен заказал 5000 тканевых масок, сделанных из 80% полиэстера и 20% эластана. Эти защитные маски были обработаны водоотталкивающим веществом и позволяют спокойно дышать. На них можно увидеть слоган #Strongtogether, символ единства и солидарности, продвигаемый Княжеской семьей Монако. Сам Князь Альбер II вылечился от коронавируса в конце марта.

В эту среду 15 апреля Генеральный секретарь Фонда Княгини Шарлен Гарет Уиттсток (Gareth Wittstock) раздал маски продавцам и покупателям на рынке Кондамина. Волонтеры Фонда также раздавали маски в торговом центре Фонвьей и в других жизненно-важных магазинах, все еще открытых во время карантина.

Эти защитные маски, которые могут быть повторно использованы до 40 раз, были специально созданы для Фонда одним из его партнеров, компанией SCICON Sports. Эта итальянская фирма специализируется на производстве технического спортивного оборудования.

Послы Фонда присоединились к инициативе, разместив в социальных сетях фотографии себя в масках. В кампании приняли участие известные жители Монако, в том числе гонщик «Формулы-1» Шарль Леклер (Charles Leclerc) и фридайвер Пьер Фролла (Pierre Frolla).

Благотворительный фонд Княгини работает с мэрией Монако и многочисленными волонтерами для раздачи масок. Фонд напомнил всем жителям Монако, что хотя такие маски и могут защитить от заражения коронавирусом, они не являются заменой мер по социальному дистанцированию.

Карантин продолжится в Монако до 3 мая.