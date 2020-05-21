Каким будет мир после коронавируса?

«Человек смертен», – писал Этьен Пивер де Сенанкур (Etienne Pivert de Senancour) в «Оберманне». Как бы то ни было, кризис, связанный с пандемией COVID-19, научил нас смирению.

Уроки смирения

Если смотреть на нынешнюю ситуацию сквозь призму картезианства, получится, что на смену человеку как «хозяину и собственнику природы» приходит человек как хранитель природы.

Многие из нас, как мне кажется, обратили внимание на преображение мира, который воспользовался приостановкой человеческой деятельности и вновь вступил в свои законные права. Венецианские каналы снова стали прозрачными, а Средиземное море утихло. Причина этому – впечатляющее и, несомненно, беспрецедентное снижение интенсивности морского судоходства.

На этом основании начала развертываться важнейшая операция: Фонд Князя Монако Альбера II приступил к выполнению миссии «Quiet Sea» по измерению воздействия человеческой деятельности на китообразных.

Очная ставка

Однако появляются закономерные вопросы о том, как совместить поддержание процветания природы с неизбежным возобновлением экономической деятельности.

Самая большая ошибка, которую мы могли совершить, это, на мой взгляд, впасть в бездну бесполезных дискуссий между «добрыми» экологами, озабоченными защитой окружающей среды и «злыми» капиталистами, гонящимися за прибылью несмотря ни на что.

Проект « A Green Shift?», также разработанный Фондом Князя Альбера II, в свою очередь, предлагает компромиссный подход к решению «задачки с двумя переменными». В рамках проекта обсуждение ведется со специалистами как по экономике, так и по экологии, а также со всеми, кто заинтересован в решении данной проблемы.

Человечество против самого себя

Подавляющее большинство людей согласны с тем, что если уж мы смогли отвечать на вызовы на международном уровне и быстро остановить распространение вируса, то мы сможем и принять конкретные и эффективные меры по оказанию помощи тому, кто нуждается в защите.

Это утверждение – следствие другой известной мысли: врагом человека, несомненно, является сам человек. По крайней мере, так говорит глава исполнительного комитета «Премии Тайлера за природоохранные достижения» и член совета директоров Фонда Князя Монако Альбера II Жулия Мартон Лефевр (Julia Marton Lefèvre).

Возникает вопрос: насколько вероятно то, что причиной кризиса здравоохранения стал наш современный образ жизни? Желая подчинить себе время и окружающую среду, люди ставят под угрозу существование своего собственного вида.

В общем, кажется, что с наступлением индустриальной эпохи люди, забыв о своем животном происхождении, стали рассматривать природу лишь как удовлетворителя своих потребностей. Превосходство над природой, которое люди до тех пор люди считали неоспоримым, теперь подвергается сомнению.

Охрана природы и единение мира

Проблема охраны природы фактически включает в себя ряд других важных вопросов, требующих срочного решения: глобальное потепление, сохранение биоразнообразия, производство и потребление ресурсов.

Одним словом, под угрозу ставится само существование нас как человеческого рода. И когда мы говорим о человечестве, мы имеем в виду буквально всё человечество. Аналитический центр «More in Common» напоминает, что сохранение окружающей среды – это наша общая и, возможно, высшая ценность.

Соучредитель и директор корпорации «IMAGINE», Пол Полман (Paul Polman), заявил: «После Второй мировой войны (…) люди научились держаться вместе, переносить страшные испытания. Тогда людям не только пришло осознание себя как части мирового сообщества, но и прояснилось понимание того, что этому сообществу нужно для того, чтобы двигаться вперед, а что нет. Я надеюсь, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, окажет подобный эффект».

Каким будем мир «после»?

С самого начала пандемии многие верят в то, что кризис разделит нашу жизнь на «до» и «после». Каким бы легитимным или нелегитимным ни было это утверждение, оно, на мой взгляд, звучит слишком грубо. Максимум, что может произойти, это то, что страдания, пережитые за время кризиса, повысят сознательность людей. Я думаю, бесполезно искать более значимое последствие пандемии, так как и это уже большой прорыв.

Скорость, с которой природа восстановила свою прежнюю красоту, обнадеживает. Так что, все не потеряно! Обязанность по защите окружающей среды – важная и неотъемлемая задача – лежит на плечах политических руководителей и граждан всех странах мира. Препятствия на пути к переменам, ранее казавшиеся априори непреодолимыми, теперь кажутся незначительными, если не ничтожными.

Биолог Тим Фланнери (Tim Flannery) считает, что «пандемия COVID-19 дала нам конкретные подсказки, которые должны помочь нам справиться с климатическим кризисом». Поэтому вместо того, чтобы относиться к природе презрительно, мы должны научиться пользоваться ресурсами, которые она предоставляет, с уважением.

Поэтому Фланнери считает, что проблему сокращения выбросов парниковых газов можно решить «с помощью деревьев и водорослей». Что касается потребления энергии, одной из главных проблем, то «с солнцем и ветром мы имеем в нашем распоряжении больше энергии, чем человечество когда-либо сможет потреблять для всех потребностей, которые мы когда-либо могли себе представить».

В конечном счете, мир, к созданию которого мы призываем – это всего-навсего нынешний мир, который люди хотят вернуть к основам, то есть к той форме, в которой он существовал ранее.