Знакомство с Артуром Леклером (Академия вождения «Феррари»)

В начале года после двух сезонов в «Формуле-4» Артур Леклер (Arthur Leclerc) поступил в Академию вождения «Феррари» (Ferrari Driver Academy) и стал на шаг ближе к своей мечте: стартовать на трассе Гран-при «Формулы-1». Сейчас младшему брату Шарля Леклера (Charles Leclerc) 19 лет, перед ним открыты все дороги, но ему придется преодолеть еще не одно препятствие. Знакомьтесь!
Сложно заявить о себе миру, когда ты постоянно находишься в тени вездесущего старшего брата. Но если уж в семье Леклеров ослепить мир «Формулы-1» своим талантом и стремительно подняться до «королевской» категории гонок удалось Шарлю, то и Артуру удастся так же быстро сделать себе имя, пройдя по стопам старшего брата. «С самого детства я мечтал стать частью великой семьи Феррари», – рассказывает Артур Леклер, который признает, что ему до сих пор трудно поверить, что он теперь член этой семьи. «Когда ты маленький, все, что ты видишь на трассе – это красные машины (отсылка к легендарным машинам Ferrari). С тех пор, я думаю, он и стал моим любимым цветом», – улыбается он. Для Леклеров «Формула-1» – дело жизни. «Всё благодаря моему отцу (Эрве Леклер (Hervé Leclerc) умер несколько лет назад в возрасте 54 лет). Он обожал автоспорт и участвовал в гонках «Формулы-3», когда я еще даже не родился», – говорит Артур, который очень быстро выбрал своим кумиром бразильскую легенду Айртона Сенну (Ayrton Senna). «Мы смотрели все Гран-при по телевизору, даже рано утром. Мой отец был без ума от Айртона Сенны. Мы также посмотрели все фильмы о нем. Я думаю, что он передал свою страсть Шарлю и мне».
«Когда мне было 8, у отца пропала возможность одновременно обучать вождению и Шарля, и меня»
Артур Леклер быстро приспособился к управлению детским картом («Мы ездили медленно, но у нас был руль и четыре колеса, так что мы уже были счастливы») и начал оттачивать технику на трассе Бриньоль (Brignoles), которая, как известно, является любимой площадкой семьи Бьянки (Bianchi). «Мой отец был близок с семьей Бьянки, а мы были близки с Жюлем (который получил тяжелые травмы в гонке на Гран-при Японии в 2014 году и вскоре после этого умер). Так что мы часто ездили на Бриньоль, это была моя любимая трасса. Ее преодоление требует большого мастерства. Если ты справишься с Бриньолем, ты справишься со всем!» Артур Леклер сразу же неразрывно связался с автомобилем, а вот младшему из братьев пришлось пойти непрямым путем и прерывать обучение на несколько лет. «Когда мне было 8, у отца пропала возможность одновременно обучать вождению и Шарля, и меня», – вспоминает он. «Мне пришлось оставить обучение до тех пор, пока мне не исполнилось 14 лет».
Постепенный подъем
В 2014 году после победы на соревнованиях Академии картинга молодой монегаск был вынужден приостановить свою многообещающую карьеру, снова из-за финансовых трудностей. «Я вновь появился в сезоне 2018 года в составе «Формулы-4», тогда я финишировал пятым на чемпионате Франции». В прошлом году всё в том же составе «Формулы-4», на этот раз в Германии, Артур Леклер финишировал третьим в немецкой серии, уступив французу Тео Пуркеру (Théo Pourchaire) и норвежцу Деннису Хаугеру (Dennis Hauger). Это выступление привлекло внимание Академии вождения Феррари, его пригласили в «Региональную европейскую Формулу», в которой Артур в этом сезоне будет выступать в составе команды «Prema Racing». «Мы пока не знаем, когда начнется сезон, возможно, в июле. Нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация».
В роли гонщика «Формулы-1»
В ожидании возвращения на трассу бывший студент Института Франсуа д’Ассиз-Николя Барре (Institution François d’Assise-Nicolas Barré) тренируется дома, на симуляторе. Он уже победил в двух виртуальных гонках «Формулы-2» на трассе в Бахрейне и в Монако и пришел четвертым к финишу на заезде «Формулы-1» в Мельбурне (первое место занял некто Шарль Леклер). Маленький протеже Академии вождения Феррари скучает по приливам адреналина во время заездов в реальном мире несмотря на то, что он признает, что на виртуальных трассах «дух соперничества остается прежним». Жажда драйва в один прекрасный день может помочь Артуру Леклеру попасть в «Формулу-1». Ведь юноша только об этом и думает. «Я не думал ни о плане Б, ни о каком-то другом будущем. В конце концов, я смогу перейти к другим дисциплинам. Но сейчас я об этом не думаю. Я нацелен на «Формулу-1»». Целый день блистать на соседних позициях турнирной таблицы в «королевской» категории автоспорта с Шарлем Леклером? Монако только об этом и мечтало!
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