











Первое крупное соревнование сезона, турнир «Herculis» (этап Бриллиантовой лиги) состоится сегодня, в пятницу 14 августа и примет на дорожках стадиона «Луи II» звёзд мировой легкой атлетики. Мы отобрали пять атлетов, которые могут всерьёз претендовать на рекорды в Монако.

Арман Дюплантис (прыжки с шестом)

В свои 20 лет, этот парень американо-шведского происхождения (прим. уроженец г. Лафайетт, Луизина, США, но выступает за Швецию) уже успел стать новой звездой прыжков с шестом. На турнире в польском Торуне, 8 февраля 2020, Арман Дюплантис (Armand Duplantis) установил новый мировой рекорд дисциплины, прыгнув на 6 метров 17 сантиметров, таким образом побив рекорд француза Рено Лавиллени (Renaud Lavillenie). Не прошло и недели, как Арману удалось улучшить свой результат, прыгнув в Глазго (Шотландия) на 6,18 м. Что ещё нужно, чтобы стать любимцем фанатов легкой атлетики, а также одной из новых звёзд мирового спорта?!

После неудачных попыток установить рекорд на высоте 6,19 м в Льевене и Клермон-Ферране, амбициозный « Мондо » Дюплантис хочет продолжить своё триумфальное шествие в этом сезоне и добиться желаемого в Монако. Среди основных конкурентов – победитель прошлогоднего Herculis EBS поляк Пётр Лисек (Piotr Lisek) (с личным рекордом 6,02), а также американец Сэм Кендрикс (Sam Kendricks).

Арман Дюплантис

Карстен Вархольм (бег на 400 м. с барьерами)

Двухкратный чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами (Лондон 2017, Доха 2019), чемпион Европы (Берлин 2018) и золотой призёр чемпионата Европы в закрытых помещениях на дистанции 400 метров (Глазго 2019), Карстен Вархольм (Karsten Warholm) не перестает впечатлять любителей легкой атлетики по всему миру. Несмотря на перерыв, связанный с пандемией Covid-19, 24-летний уроженец норвежского Ульстейнвика находится сейчас на пике своей формы, и успел установить мировой рекорд в забеге на 300 метров с барьерами 11 июня 2020 года в Осло (33,78). В Монако он готов бить рекорды и в своей основной дисциплине (личные рекорды Карстена Вархолма: 46,92 в забеге на 400 метров с/б и 45,05 на дистанции 400 метров в закрытых помещениях).

«Для нас большая честь впервые принять Карстена Вархолма, на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, в забеге на 400 метров с барьерами, спортсмена с огромным талантом и невероятной аурой», – признался в разговоре с «Monaco Tribune» директор турнира «Herculis» Жан-Пьер Шёбель (Jean-Pierre Schoebel). «Мы не планировали включать эту дисциплину в программу, но когда он позвонил нам, чтобы сообщить, что хотел бы принять участие в нашем соревновании, мы незамедлительно это сделали,» добавил Шёбель. Поклонники легкой атлетики верят, что Карстен Вархолм сегодня вновь должен удивить.

Карстен Вархольм

Сифан Хассан (бег на 5 000 метров)

«Королева Европы» в средних дистанциях последних лет, Сифан Хассан (Sifan Hassan) оставила у зрителей прошлогоднего этапа Бриллиантовой лиги в Монако очень хорошие воспоминания. Тогда, нидерландка эфиопского происхождения, рекордсменка Европы на дистанциях 1500 и 5000 метров, установила рекорды на дистанциях 1000 метров (4 минуты и 12,33 секунды) и 5 километров (14,44). Это весьма мощное выступление не оставило равнодушным ни одного зрителя на стадионе «Луи II». В этом году, Сифан нужно особо постараться, чтобы повторить прошлогодний успех, так как на дистанцию 5000 метров заявилась Беатрис Чепкоеч (Béatrice Chepkoech), чемпионка мира в беге на 3000 метров с препятствиями.

Сифан Хассан

Юлимар Рохас (тройной прыжок)

21 февраля венесуэльская звезда, с результатом 15,43 метра, установила мировой рекорд в тройных прыжках в зарытых помещениях, побив рекорд россиянки Татьяной Лебедевой (15,36 м), который держался с 2004 года. Уже вписав своё имя в учебники истории этой дисциплины, благодаря своему уникальному таланту, 24-летняя девушка не собирается останавливаться на достигнутом.

Действующая четырехкратная чемпионка мира в тройном прыжке (дважды в помещениях), Юлимар Рохас (Yulimar Rojas) находится на втором месте в списке самых титулованных спортсменок в этой дисциплине. В этом году, в Монако, уроженка Каракаса, не должна столкнуться с большими трудностями, чтобы победить на турнире. Однако, это не главная цель для недостижимой Рохас… На вершине своей карьеры, Юлимар должна воспользоваться идеальными условиями турнира в Монако, чтобы вновь поразить мир легкой атлетики. Возможно новым мировым рекордом?

Юлимар Рохас

Джошуа Чептегеи (бег на 10 000 метров)

Суперзвезда, угандиец Джошуа Чептегеи (Joshua Cheptegei) находится в элите мирового спорта уже несколько лет. Побив мировой рекорд в забеге на 5 км и опередив с огромным отрывом француза Джимми Грессье (Jimmy Gressier), занявшего второе место в феврале в Монако (с результатом 12,51, против 13,18), 23-летний Джошуа возвращается сегодня вечером на стадион « Луи II », чтобы повторить свой монегаский успех. Чемпион мира в Дохе (2019) на дистанции 10 000 метров со временем 26.48,36, неутомимый Чептегеи держал также и рекорд мира, позже побитый кенийцем Ронексом Кипруто (26,24). После нескольких месяцев отсутствия соревнований, связанного с пандемией Covid-19, «король длинных дистанций» – бесспорный фаворит сегодняшнего забега Бриллиантовой лиги на 5 000 метров. Как и в феврале на турнире «Monaco Run», Джошуа Чептегеи будет противостоять француз Джимми Грессье. Судя по всему, нас ждёт грандиозная дуэль.

Джошуа Чептегеи