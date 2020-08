La stagione di atletica leggera può finalmente cominciare. Questo venerdì sera alle 19:40, lo stadio Louis II si prepara ad accogliere atleti di spicco mondiale. Alcuni di questi campioni potrebbero perfino approfittare dell’incontro monegasco per stabilire nuovi record mondiali.

Armand Duplantis (salto con l’asta)

A soli 20 anni, lo svedese-statunitense è la nuova stella del salto con l’asta. L’8 febbraio, con un salto di 6,17 m a Toruń (Polonia), il nativo di Lafayette, Louisiana, ha battuto il record mondiale della disciplina cancellando il precedente primato detenuto dal francese Renaud Lavillenie. Questo primato è stato migliorato una settimana dopo a Glasgow (Scozia) con un salto di 6,18 m. Tutto ciò fa di Armand Duplantis il nuovo idolo dell’atletica leggera e uno dei nuovi volti del panorama sportivo mondiale.

Ansioso di migliorare ulteriormente il suo record – a Liévin e poi a Clermont-Ferrand, dove ha tentato diversi salti a 6,19 m – “Mondo” Duplantis arriva a Monaco con ambizioni, avendo perso per un pelo l’anno scorso una gara vinta dal polacco Piotr Lisek (6,02 m), che quest’anno sarà ancora una volta il suo principale concorrente, insieme all’americano Sam Kendricks.

Armand Duplantis

Karsten Warholm (corsa a ostacoli)

Primatista del mondo nei 400 m ostacoli nel 2017 a Londra e nel 2019 a Doha, campione europeo nel 2018 a Berlino, campione europeo indoor nei 400 m nel 2019 a Glasgow, Karsten Warholm ha impressionato per diversi anni. All’età di 24 anni, il norvegese sembra essere al top della sua forma e destinato a battere record. In questo momento detiene il primato nei 400 m ostacoli (46’92″’) e nei 400 m indoor (45’05″’). In ottima forma all’ inizio di una stagione scossa dalla pandemia di Covid-19, il nativo di Ulsteinvik ha battuto di gran lunga il record del mondo nei 300 m ostacoli l’11 giugno 2020 con un punteggio di 33’78″”.

“Siamo onorati di accogliere per la prima volta a Monaco il norvegese Karsten Warholm per i 400 m ostacoli, un atleta di immenso talento con un’aura straordinaria”, ha detto Jean-Pierre Schoebel, direttore del meeting Herculis. Non avevamo programmato di inserire questo evento nel programma, ma quando ci ha chiamato per farci sapere che voleva venire a correre qui, indipendentemente dalle condizioni, non abbiamo esitato a programmare l’evento per lui.” Karsten Warholm non dovrebbe deludere.

Karsten Warholm

Sifan Hassan (corsa di resistenza)

Regina indiscussa del mezzofondo europeo da diversi anni, Sifan Hassan ha lasciato un’impronta memorabile sul Principato l’anno scorso. Detentrice del record europeo nei 1500 m e nei 5000 m, l’olandese di origine etiope si è distinta sulla pista dello stadio Louis II battendo il record nei 1000 m (4’12″33) e nei 5 km (14’44). Una performance capitale, che non ha lasciato indifferenti gli spettatori in tribuna. Quest’anno, Sifan Hassan dovrà lavorare sodo per ripetere una tale performance. Infatti, la campionessa del mondo nei 3000 m di steeplechase, Béatrice Chepkoech, ha annunciato la sua presenza nei 5000 m.

Sifan Hassan

Yulimar Rojas (salto triplo)

Il 21 febbraio, con un salto di 15,43 m, la stella venezuelana ha battuto il precedente record mondiale di salto triplo indoor, detenuto dal 2004 dalla russa Tatyana Lebedeva (15,36 m). Il suo nome finirà sui libri di storia della disciplina, tornata alla luce grazie all’innato talento della ventiquattrenne.

Yulimar Rojas è quattro volte campionessa del mondo di salto triplo (di cui due volte outdoor), il che la rende la seconda donna di maggior successo della storia della disciplina. A Monaco, la nativa di Caracas non dovrebbe avere troppi problemi a vincere il concorso. Ma per Rojas si tratta di qualcos’altro. All’apice della sua carriera potrebbe benissimo approfittare delle condizioni ideali del Principato per stupire ancora una volta il mondo dell’atletica leggera. Sarà magari un weekend da record?

Yulimar Rojas

Joshua Cheptegei (mezzofondista)

Stella tra le stelle, l’ugandese gravita da qualche anno su un altro pianeta. Dopo aver battuto il record del mondo dei 5 km su strada lo scorso febbraio a Monaco (12,51, contro i 13’18 del francese Jimmy Gressier, secondo), il ventitreenne Joshua Cheptegei torna nel Principato questo venerdì sera con l’ambizione di brillare ancora una volta. Campione del mondo dei 10’000 m con un tempo di 26’48″36 a Doha nel 2019, l’inesauribile Cheptegei ha detenuto anche il record del mondo dei 10 km (26’38), da allora battuto dal keniano Rhonex Kipruto (26’24). Dopo lunghi mesi senza competizione per causa della pandemia di Covid-19, il re delle lunghe distanze sarà ovviamente il grande favorito nei 5000 m durante questo meeting Herculis, dove incontrerà nuovamente il francese Jimmy Gressier, in un duello che promette di essere grandioso.

Joshua Cheptegei

*Ferito a Turku (Finlandia), Pascal Martinot-Lagarde si è ritirato definitivamente.