











В результате обнаружения нескольких случаев коронавируса среди своих работников, два легендарных кафе Мотне-Карло – Sass Café и Cipriani – временно закрылись для посетителей. Владелец Cipriani, 70-летний итальянский миллионер Флавио Бриаторе (Flavio Briatore), госпитализирован в миланскую клинику Сан-Рафаэль с подтвержденным коронавирусом.

С учетом шести новых положительных случаев, выявленных в Монако 25 августа, общее число зараженных коронавирусом возросло до 121 человека. В местном больничном центре до сих пор лечатся четыре человека, в том числе один резидент Монако, который находится в реанимации. Количество вылеченных пациентов составляет 85. Еще 31 человек находится под наблюдением на дому.

Миллионер Флавио Бриаторе госпитализирован

После закрытия Sass Café на этих выходных, последовало закрытие ресторана Cipriani. Новость была объявлена 25 августа на сайте ресторана: «К сожалению, у одного из внешних сотрудников и у одного из внутренних сотрудников было выявлено наличие вируса. По соображениям безопасности и для защиты здоровья наших клиентов и сотрудников мы решили временно закрыть Cipriani».

Ресторан Cipriani принадлежит резиденту Монако, итальянскому бизнесмену и бывшему менеджеру «Формулы-1», Флавио Бриаторе. Несколько дней назад один из его ночных клубов на фешенебельном курорте Потро-Черво на острове Сардиния был вынужден закрыться после того, как там было выявлено около 60 случаев заражения коронавирусов. Бриаторе отдыхал на Сардинии и присутствовал на любительском футбольном матче. Как сообщает итальянская пресса, бизнесмен заразился коронавирусом и был доставлен в больницу Сан-Рафаэль в Милане.