











Вскоре после заявлений Ива Бувье (Yves Bouvier) о «полной и окончательной победе» в деле о мошенничестве и отмывании денег в Монако, арт-дилер столкнулся с обвинениями в уклонении от уплаты налогов в своей родной Швейцарии.

Документы, раскрытые Федеральным уголовным судом Швейцарии на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что Бувье, возможно, уклонился от уплаты налогов на 330 млн. швейцарских франков прибыли.

Уголовные обвинения против Бувье

По оценкам Федерального налогового управления Швейцарии, которое занимается изучением финансовых показателей Бувье с 2017 года, арт-дилер, а также две его оффшорные компании могли задолжать государству налогов на сумму порядка 165 млн. швейцарских франков.

Согласно налоговым органам Швейцарии, сумма в 330 млн. швейцарских франков прибыли (на которую Бувье должен заплатить налоги) соответсвует тем же транзакциям, которые стали предметом уголовных обвинений против Бувье в Монако и в других юрисдикциях. Монегаскские обвинения были сняты Кассационным судом Монако в начале июля после того, как апелляционный судья Княжества установил, что расследование против Бувье в Монако проводилось «предвзятым и несправедливым образом».

Прибыль от продаж произведений искусства Дмитрию Рыболовлеву

В период с 2003 по 2014 год Ив Бувье продал владельцу футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву 38 произведений искусства на общую сумму в 2 миллиарда швейцарских франков. Швейцарские власти считают, что Бувье не декларировал прибыль, полученную от этих продаж, и что арт-дилер обязан уплатить все налоги. Пока ведется расследование, Федеральная налоговая администрация Швейцарии конфисковала в качестве залога недвижимое имущество Бувье, предположительной стоимостью в 4,5 млн. швейцарских франков.

Фиктивное резидентство Бувье в Сингапуре

Ив Бувье утверждает, что является резидентом Сингапура с 2009 года и, следовательно, не должен платить швейцарские налоги с любого дохода, полученного им после этой даты. Швейцарские налоговые органы оспаривают этот факт и считают, что в действительности резидентство Бувье в Сингапуре фиктивно, что он продолжает вести бизнес в Женеве, и хотя две его компании являются оффшорными, их «эффективное управление» осуществляется из Швейцарии.

Обвинениям в мошенничестве аналогичные тем, которые были отклонены в Монако

В отношении Бувье также по-прежнему ведется расследование в Швейцарии по обвинениям в мошенничестве, аналогичным тем, которые были отклонены в Монако в прошлом месяце. Рыболовлев утверждает, что Бувье ввел его в заблуждение относительно своей роли агента, чтобы выудить у него 1 миллиард швейцарских франков, в то время как Бувье парирует тем, что использовал абсолютно законные бизнес методы, чтобы Рыболовлев произвёл оплату в кратчайшие сроки.