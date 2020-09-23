











Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) опубликовал данные о ситуации в экономике Княжества за второй квартал. Институт заявляет о снижении экономической активности.

По состоянию на конец июня, товарооборот Княжества снизился на 13% — то есть почти на миллиард евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался только в научно-технической деятельности, административных и вспомогательных услугах (+37,5%), а также в строительстве (+2,1%). В других сферах оборот сократился: в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 60%, в оптовой торговле — на 19,4%, в розничной торговле — на 23,8%, в промышленности — на 23,1%.

Рост числа рабочих мест

В июне этого года было создано на 8 тысяч рабочих мест меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Спад составил 13,8%. В наибольшей степени пострадала сфера услуг по обеспечению жильем и питанием: число рабочих мест здесь сократилось на 36,4%. Однако если сравнить ситуацию за последние месяцы, число рабочих мест растет: с мая по июнь Княжество трудоустроило 13,2% новых сотрудников.

Накануне к приблизительно двадцати существующим программам поддержки на фоне пандемии добавилось пять новых стратегий. Они касаются работников яхтенного сектора.