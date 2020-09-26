











Футбольный клуб «Монако» сообщил об аренде игрока молодежной сборной Португалии Флорентину Луиша. 21-летний полузащитник «Бенфики» выступал за все возрастные категории клуба из Лиссабона.

«Я счастлив присоединиться к «Монако» и получить первый опыт игры за рубежом. Этот новый этап олицетворяет для меня отличную возможность познакомиться с новыми футбольными горизонтами и с одним из пяти сильнейших европейских чемпионатов, но также в первую очередь продолжить свое развитие в клубе с большими амбициями и высокими требованиями», — сказал Флорентину Луиш.

«Талантливый опорный полузащитник»

Генеральный директор ФК «Монако» и вице-президент клуба Олег Петров приветствовал Флорентину Луиша. «Это талантливый опорный полузащитник, обладающий опытом выступлений на высшем уровне в составе «Бенфики», являющейся одной из лучших команд Европы. В его лице команда обретет дополнительное усиление, направленное на повышение конкуренции и взаимодополняемости в составе», — отметил Олег Петров.

Спортивный директор клуба Пол Митчелл признал, что Флорентину Луиш — игрок, которого ФК «Монако» искал. «Его атлетические показатели и агрессивная игра станут дополнительными преимуществами, которые мы рады предоставить команде Нико Ковача», — пояснил Митчелл.

Флорентину Луиш провел более сотни матчей на профессиональном уровне в Португалии, а также в сборной и таких турнирах, как молодежная Лига УЕФА, Лига Европы и Лига Чемпионов.