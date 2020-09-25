











С 23 сентября по 25 октября в Новом национальном музее Монако (Nouveau Musée National de Monaco) откроется выставка «Миро: Живопись вопреки». Выставка пройдет на вилле Палома.

Выставка «Миро: Живопись вопреки» организована в сотрудничестве с Фондом Князя Монако Альбера II. Мероприятие — это результат сотрудничества Successió Miró и Фонда Mapfre. Выставка раскрывает мир каталонского художника Жоана Миро (Joan Miró)— одного из самых влиятельных в двадцатом веке. Миро известен искусством, далеким от академических клише.

Картины, скульптуры, коллажи и рисунки

«Миро: Живопись вопреки» — это коллекция из пятидесяти картин, трех скульптур и целой серии коллажей и рисунков, охватывающих весь период карьеры Жоана Миро. В экспозиции представлены костюмы и декорации, созданные в 1932 году художником для труппы русского балета в Монте-Карло. Эти костюмы использовались в балете «Дети».

Работы, предоставленные внуком художника Жоаном Пунье Миро (Joan Punyet Miró), 24 сентября были выставлены на аукционе в рамках гала-открытия «Планетарной недели здоровья», организованной Фондом Князя Монако Альбера II. Средства пойдут на сохранение океана, земли и человечества.