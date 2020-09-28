











Французский бренд, возрожденный Лораном Тапи (Laurent Tapie) в 2019 году, представил гибридный суперкар Delage D12 во время форума CC, посвященного инвестициям в устойчивое развитие.

Официальная презентация автомобиля должна была состояться во время выставки Top Marques в Монако, однако из-за кризиса вокруг коронавируса суперкар презентовали на гала-вечере форума CC.

Благодаря обтекаемым линиям и наклонной панорамной крыше автомобиль напоминает одноместный болид «Формулы-1».

Версии «GT» и «Club»

Гибридный суперкар выпускается в двух версиях, оснащенных двигателем V12 и весящих 1460 кг. Версия «GT» обладает тепловой мощностью в 990 лошадиных сил и в 110 лошадиных сил электрической мощности. Автомобиль также оснащен городским режимом. Для использования на трассе дизайнеры предлагают версию «Club» с тепловой мощностью в 990 лошадиных сил, электрической мощностью в 20 лошадиных сил и меньшим на 90 кг весом.

Delage D12 будет производиться в количестве 30 единиц и поступит в продажу в 2022 году. Стоимость такого автомобиля — два миллиона евро. За такую сумму производители под заказ производят рулевое колесо, а также персонализируют конфигурацию подставки для ноги и педалей.