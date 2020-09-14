











32-летний вратарь сборной Италии Вито Манноне (Vito Mannone) официально перешел в футбольный клуб «Монако» в субботу. Бывший вратарь «Арсенала» подписал контракт на два сезона и не скрывает радости по этому поводу.

Вратарь сборной Италии Вито Манноне прибыл подписал контракт с «Монако» до 2022 года. В послужном списке Вито Манноне числятся такие клубы, как «Халл Сити», «Рединг» и «Барнсли», а в сезоне 2013-2014 он был избран лучшим игроком сезона в составе «Сандерленда», став одним из тех футболистов, которые помогли клубу остаться в Премьер лиге. Манноне сыграл более двухсот матчей в Англии — теперь свой опыт он будет использовать в ФК «Монако».

Пол Митчелл: Мы ищем баланс между потенциалом и опытом

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл приветствовал Вито Манноне. «После перехода Кевина Фолланда, подписание Вито отражает наше желание иметь в своем составе наравне с юными дарованиями сильных, но также опытных футболистов, чтобы добиться грамотного баланса между потенциалом и опытом. Вито продемонстрировал высокий уровень игры в разных чемпионатах ранее, и я убежден, что он сможет быть очень полезен команде. Добро пожаловать, Вито», — сказал Пол Митчелл.

Вито Манноне не стал скрывать радости по поводу перехода в «Монако». «Я рад, что мне представился шанс перейти в «Монако» и иметь возможность познакомиться с новым чемпионатом. Мне очень приятно стать частью такой талантливой команды. Я с нетерпением жду встречи с новыми партнерами и выложусь на полную, чтобы помочь команде достичь своих целей», — сказал Манноне.