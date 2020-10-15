











15 октября штурман Яхт-клуба Монако Иван Грибовал (Yvan Griboval) отправится в двухнедельную научную экспедицию.

Экспедиция «OceanoScientific — Contaminants Méditerranée 2020» откладывалась несколько раз, но все же состоится. Отправление назначено на 15.00 15 октября. Экспедиция стартует от понтона Яхт-клуба Монако.

15 суток в Средиземном море

Цель экспедиции состоит в сборе химических, металлических и органических загрязнений. Иван Грибовал будет управлять исследовательским судном Amaala Explorer, которое выиграло регату The Race 2000 под цветами Яхт-клуба Монако.

Маршрут экспедиции составляет 1500 морских миль — около 2800 км. Он пройдет через Порто-Черво, Барселону и Ла-Сен-сюр-Мер. Экспедиция продлится 15 дней и закончится 29 октября в Монако. Среди партнеров — Ifremer, Ассоциация биологических исследований и Amaala — саудовский проект по защите коралловых рифов Красного моря.