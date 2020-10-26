











23 октября государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) объявил о новых мерах, направленных на ограничение распространения Covid-19 в Княжестве.

Спустя сутки после объявления о продлении комендантского часа в 54 департаментах Франции пришла очередь Монако ввести новые меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В Монако уровень заболеваемости составляет 81,58 на 100 тысяч жителей. Княжество по-прежнему далеко от показателей Франции — 251,5 случая по стране и 153 в Приморских Альпах. Но ««ситуация остается серьезной», — заявил государственный министр Пьер Дарту.

Несколько новых мер

Хотя уровень заболеваемости за неделю вырос вдвое, «комендантский час в Монако не оправдан», — заверил государственный министр. Тем не менее, с 24 октября по 1 декабря в Княжестве будут действовать некоторые новые меры.

Рестораны и бары будут закрываться в 23.30. За одним столиком смогут находиться не более шести человек (ранее — не более десяти). Для посещения вечерних богослужений необходима будет регистрация.

Доступ в Казино Монте-Карло будет запрещен с полуночи.

Количество пассажиров в общественном транспорте будет ограничено.

Временно приостановлены непрофессиональные спортивные соревнования.

Сотрудникам, проживающим в Приморских Альпах, потребуется сертификат для въезда с 21:00 до 6:00.

«Наша цель — оставаться прагматичными и гибкими. Если ситуация ухудшится, нам, возможно, придется принять более строгие меры. Но мы хотим по возможности избегать этого, чтобы поддерживать как можно больший баланс между охраной здоровья и экономической деятельностью, необходимой для нашей работы и нашего процветания», — заявил государственный министр Пьер Дарту. Pierre Dartout

«Каждое второе заражение происходит в частном кругу», — напомнил государственный министр, который настоятельно призывает «избегать масштабных встреч с друзьями и семьей». Жителей Монако также призывают избегать ненужных поездок в регионы, сильно пострадавшие от вируса.