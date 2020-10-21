











По данным свежего исследования научного центра Монако (CSM), фотосинтез играет основополагающую роль в жизнедеятельности коралловых рифов. Однако этому процессу угрожает изменение климата.

Коралловые рифы образуют симбиоз с небольшими фотосинтезирующими водорослями, которые находятся в самих клетках кораллов. Эти водоросли — основной поставщик пищи для кораллов, которые получают от 80 до 90% питательных веществ в процессе фотосинтеза водорослей.

Без водорослей растет уровень стресса

Во время тепловых волн кораллы сталкиваются в обесцвечиванием. Обесцвечивание происходит, когда кораллы изгоняют водоросли, обитающие в тканях. Ученые отмечают, что без водорослей уровень стресса кораллов повышается.

«После того, как кораллы вытесняют водоросли, они питаются почти исключительно за счет улавливания зоопланктона, и у нас есть доказательства того, что зоопланктон также помогает поддерживать оставшиеся водоросли», — поясняет научный центр Монако.

Во время исследования ученые изучили влияние зоопланктона на обесцвечивание кораллов. Результаты показали, что «улавливание зоопланктона является ключевым фактором выживания кораллов в условиях изменения климата». Кораллы, питаемые зоопланктоном, в меньшей степени подвержены обесцвечиванию, а это означает, что их фотосинтез сильнее. Ученые утверждают, что зоопланктон помогает усилить фотосинтез даже при росте температур.