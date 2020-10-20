











Монегаскская компания «Coraliotech» планирует совершить революцию в отрасли здравоохранения и красоты, благодаря созданию синтетических молекул кораллов.

«Мы создаём молекулы кораллов в лабораторных условиях, на базе их биологического материала. Таким образом, мы собираемся получить совершенно натуральные кораллы, не касаясь их в диких условиях», — так исследователь-биохимик Рашид Беншауир (Rachid Benchaouir) представляет компанию, основанную в сентябре 2018 года в Монако. «Coraliotech» собирается использовать инновационные молекулы кораллов в косметике и фармацевтике. «Это очень ценный материал, богатый на активные субстанции, но малоизвестный и редко применяемый. Это настоящее сокровище, которое можно использовать на благо здоровья людей».

Молекулы кораллов могут быть использованы в лечении рака, различного рода воспалительных процессов, в противомикробных препаратах, но также в антивозрастной косметике, антиоксидантных и солнцезащитных средствах. Что касается последнего пункта, то «Coraliotech» очень неплохо продвинулись. Рашид Беншауир заявляет: «Мы запатентовали первую молекулу, которая доказала свою эффективность в защите от ультрафиолетового излучения и вскоре начнём фазу её коммерциализации».

Что мы знаем про кораллы?

Коралл — это уникальный, но находящийся под серьезной угрозой исчезновения организм. «Кораллу 500 миллионов лет. Этот организм смог выжить за всё это время и поэтому он очень интересен для изучения. Кораллы — статичные существа и поэтому более уязвимы для агрессоров. Как следствие, они разработали мощный защитный механизм», — объясняет ученый. Однако будущее кораллов, к сожалению, не такое ясное, как перспективы бизнеса «Coraliotech»: «Человеческая цивилизация представляет угрозу для кораллов, во многом из-за скорости наносимого вреда. У нас очень мало времени, но я почти уверен, что некоторые кораллы смогут адаптироваться». Но какой ценой? Учёный поэтому посчитал важным воссоздать натуральные кораллы в лабораторных условиях, таким образом не нанося вреда организмам, на грани своего исчезновения.

Плодотворное сотрудничество с Научным центром Монако и инкубатором «MonacoTech»

Для реализации этих амбициозных проектов, основатель и генеральный директор компании «Coraliotech» смог окружить себя нужными людьми. Во-первых, Рашид заручился поддержкой Научного центра Монако (Centre scientifique de Monaco), одного из лидеров в этой отрасли: «Идея была в том, чтобы использовать площадку исследовательского центра для изучения природы кораллов, а с другой стороны – в создании стартапа, который бы смог использовать эту базу данных и её коммерциализировать». Это сотрудничество стало настолько успешным, что Научный центр Монако собирается войти в капитал компании «Coraliotech» и стать ассоциированным партнёром. Кроме этого, Рашид смог заручиться поддержкой инкубатора «MonacoTech», в помещениях которого его компания работает с ноября 2017 года. «Я был одним из первых, чей стартап приняли в инкубатор. Их помощь была очень полезной для меня, человека совершенно не сведущего в предпринимательстве на тот момент. Именно глубокая заинтересованность и вовлеченность «MonacoTech» позволила мне в действительности создать «Coraliotech».

Помогут ли кораллы в лечении рака?

Таким образом, «Coraliotech» планирует начать фазу коммерциализации молекул кораллов в первом триместре 2021 года. В то же время компания продолжит исследования с целью применения кораллов в косметических и фармацевтических. «В молекулах, которые нам удалось получить, мы нашли токсины, которые могут помочь в борьбе с некоторыми формами рака. Мы нашли похожие свойства у молекул других растений, но не у кораллов. Сегодня, нам нужно найти все типы молекул, которые бы обладали противораковыми свойствами». Новые революционные открытия в этой отрасли, возможно, не заставят себя долго ждать. И всё благодаря чудодейственным свойствам кораллов и достижениям компании «Coraliotech».