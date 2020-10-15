











14 октября в Монако выявили семь новых случаев коронавируса. В телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в регионе Иль-де-Франс и в восьми городах.

С начала пандемии в Монако коронавирусом заболели 248 человек. Общее число выздоровевших достигло 217 человек. Четыре человека находятся на лечении в Больнице Княгини Грейс. 28 человек остаются под наблюдением Центра домашнего мониторинга.

«Вирус повсюду»

14 октября президент Франции Эммануэль Макрон по телевидению объявил о ряде мер, направленных на сдерживание распространения вируса. С полуночи субботы вводится комендантский час в регионе Иль-де-Франс, а также в Марселе, Монпелье, Тулузе, Гренобле, Сент-Этьене, Лилле и Руане.

На протяжении как минимум четырех недель с 21.00 до 6.00 будет запрещено выходить на улицу. Исключение — случаи, когда люди возвращаются с работы после 21.00, работа в ночную смену или необходимость получить неотложную медицинскую помощь. В остальных случаях за несоблюдение комендантского часа грозит штраф в 135 евро.

По данным AFP, в мире более 38 миллионов человек заболели коронавирусом. Зарегистрировано более миллиона смертей от Covid-19. Столкнувшись с ростом числа заражений, Португалия ввела чрезвычайное положение, а Нидерланды и Испания решили закрыть бары и рестораны.