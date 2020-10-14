











Ежегодно, начиная с 1985 года, по всему миру проводится месяц борьбы с раком молочной железы, с целью распространения информации об этом заболевании, а также с целью сбора средств для проведения мероприятий по его предотвращению, диагностированию, лечению и реабилитации.

Этот месяц солидарности и надежды во Франции также называют «Розовым октябрем». Жизнеутверждающий и женственный розовый цвет, в противовес серому, который ассоциируется с опасностью заболевания. По всему миру проводятся различные мероприятия, в рамках которых, люди узнают о необходимости ранней диагностики рака. Чем раньше рак будет обнаружен, тем выше шансы его победить. Согласно статистике, в 2018 году во Франции, рак молочной железы диагностировали у 58 459 человек, а 12 146 человек умерло. Медики подчёркивают, что многих из этих жертв можно бы было спасти, если бы рак был обнаружен на ранней стадии.

Повышение осведомленности в отношении рака молочной железы

Для Матье Либераторе (Mathieu Liberatore), главного врача отделения маммографии и синологии в госпитале имени Княгини Грейс, месяц борьбы с раком молочной железы — это возможность напомнить женщинам о необходимости заботиться о своем здоровье: «Нынешний санитарный кризис не должен стать препятствием для желающих пройти обследование. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, в 9 из 10 случаев его можно вылечить», — объясняет специалист. Важно также учитывать индивидуальные факторы риска возникновения заболевания: «В 10% случаев, рак обнаруживается у пациентов с генетической предрасположенностью. Так что, если у вас есть эта предрасположенность, мы советуем регулярно проводить диагностику, начиная с 30 лет», — отмечает врач.

Технологии в помощь

В целом, «наиболее подверженная часть населения — это женщины от 50 до 80 лет», — продолжает Матье Либераторе. Этой категории лиц важно делать маммографию — два снимка каждой груди — каждые два года. «Мужчины представляют 1% среди всех случаев рака молочной железы. Даже если это очень редкие случаи, мужчины должны прислушиваться к своему организму и обращать внимания на малейшие боли или образования», — подчеркивает врач. «В последние годы, мы обновили оборудование для радиотерапии. Во-первых, чтобы лечение было более действенным, но также чтобы минимизировать побочные эффекты. Хирургические вмешательства сегодня менее инвазивны, а техника восстановления тканей — более совершенна».

Розовая подсветка в Монако — десятый год подряд

Тем временем, организация «Pink Ribbon Monaco» (англ. «Розовая лента Монако»), в лице её председателя Наташи Фрост-Савио (Natasha Frost-Savio), занимается розовой подсветкой зданий в Монако, по случаю месяца солидарности. Акция проводится движением «Pink Ribbon», основанной компаниями «Estée Lauder» и «Marie-Claire» в 1994 году. Княжество Монако стало одним из 40 государств по всему миру, где эту акцию поддержали. «2 октября и десятый год к ряду, мы «окрасили» в розовый цвет главные достопримечательности города: Княжеский дворец, Океанографический музей, башню «Odéon» и, впервые в этом году, Форум Гримальди», — рассказывает основательницы премии «Pink Ribbon Awards». Безмолвная дань памяти ушедшим и заботливое напоминание женщинам по всему миру.

© PinkRibbonMC / Стадион Луи II