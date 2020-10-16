











Кампания вакцинации против гриппа официально началась 15 октября. В контексте пандемии коронавируса Княжеское правительство призывает к вакцинации.

Трое членов правительства, включая государственного министра Пьера Дарту (Pierre Dartout), вакцинировались от гриппа 15 октября, дав старт официальной кампании вакцинации. В этом году на фоне пандемии коронавируса правительство настаивает на вакцинации.

«Действительно важно сделать все возможное, чтобы максимально ограничить комбинированное воздействие двух вирусов, которые могут циркулировать одновременно», — пояснили в правительстве.

Схожие симптомы

Сезонный грипп и Covid-19 вызываются разными вирусами, но имеют одинаковые симптомы: усталость, жар, кашель, ломота в теле. «Диагностировать коронавирус будет легче, если у инфицированного есть симптомы, но при этом он вакцинирован от гриппа», — заявляет правительство.

Среди аргументов в поддержку вакцинации от гриппа — сокращение объемов проведения ненужных тестов PCR . В этом году вакцина против сезонного гриппа будет полностью возмещена лицам, связанным с системой социального обеспечения Монако. Первыми вакцинируются пациенты старше 65 лет, получившие ваучер из социальных фондов. Вакцину может вводить лечащий врач, частная медсестра или фармацевт.